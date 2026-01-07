logo
Slaviša Stojanović se prvi put obratio na Grbavici: Ne volim patetiku, došao sam praviti rezultat

Autor Haris Krhalić
0

Prva pres konferencija novog trenera Željezničara.

Slaviša Stojanović Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

FK Željezničar je danas zvanično predstavio Slavišu Stojanovića kao novog trenera na Grbavici, a tim povodom je održana i pres konferecija.

Stojanović stiže u vremenu velikih promjena u klubu, a imaće zadatak da Željezničar vrati u sami vrh bh. fudbala.

Novi šef struke je na samom početku naglasio da cijeni tradiciju kluba, ali da ga zanima isključivo profesionalni pristup i konkretan rad na terenu.

"Izuzetno mi je čast što sam postao dio ovog kluba i projekta koji se gradi. Svoj posao ću obavljati onako kako sam to radio svih ovih godina, prateći vlastitu filozofiju i težeći dobrim rezultatima. Ne želim se služiti floskulama niti davati izjave koje graniče sa patetikom, već bih radije odgovarao na konkretna pitanja o radu", rekao je Stojanović, a prenosi Sport1.

Premijer liga BiH mu nije nepoznata, ali neke stvari želi da vidi uživo.

"Sudbina je očigledno htjela da se nakon određenog vremena vratim ovdje u ovoj ulozi. Pratio sam dešavanja u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ranije, tako da raspolažem sa dosta informacija, ali mnogo toga moram vidjeti sopstvenim očima. Zajedno sa svojim saradnicima ću u narednim danima detaljno analizirati sve segmente kako bismo znali na čemu smo", dodao je on.

Kada je riječ o saradnicima, Stojanović je potvrdio da će sa sobom dovesti dvojicu asistenata, dok će dio prethodnog stručnog štaba ostati na Grbavici kako bi se osigurao kontinuitet rada i lakše upoznavanje sa ekipom. Upitan o dominaciji Zrinjskog i Borca, on je istakao da ne postoje instant rješenja.

"Tek kada uđete u samu srž dešavanja, možete vidjeti gdje se tačno nalazite. Gledanje utakmica sa distance i rad u centru zbivanja su dvije različite stvari. Da postoji formula kojom se preko noći stiže do vrha, sigurno bih je primijenio. Potrebna je vrhunska simbioza i organizacija svih segmenata, od logistike i marketinga do samog vođenja kluba, a to je upravo ono čemu svi ovdje težimo", jasan je on

