"Vozač Radivoje me sakrio među paprike": Borisu rekli da su mu svi izginuli, tek sad nam ispričao sve

Znate ga kao plavokosog borca u srcu terena, reprezentativca iz srpske lige, a on je mnogo više od toga. Život Borisa Vaskovića je za film i to - višesatni triler. Od prve linije fronta, preko sakrivanja među paprikama do igranja sa Sinišom i Mijatom, sve je prošao.

"Upravo to veče je bila subota kada je počeo rat, a da mi praktično nismo ni znali. Dešavalo se ubistvo te noći, a mi smo sutradan imali utakmicu na Grbavici", rekao je Boris Vasković kada smo ga pitali za sam početak njegove fudbalske karijere. A za MONDO je pričao o svemu - od početaka u Želji, rata i smrti u rodnim Pofalićima, do evropskih vrhova na koje je stizao sa svadbe u Zobnatici. Vežite se, ovo nije obična fudbalska priča.

Poznat kao strastven i neumoran borac, trkač, motor veznog reda timova koji su mučili Crvenu zvezdu i Partizan tih devedesetih. Upravo je Vasković jedan od igrača koji su u doba kada je reprezentacija bila sačinjena od igrača najvećih evropskih klubova uspio da se dokopa najdražeg dresa.

"Što se mene tiče i moje evidencije mislim da imam sedam zvaničnih nastupa za seniorsku reprezentaciju, a prije toga sam igrao i za mladu selekciju Jugoslavije. Igrao sam i za Srbiju i Crnu Goru, a nažalost nisam uspio da nastupim za Srbiju", priča Vasković i nastavlja:

"U to vrijeme kada sam baš nastupao za Sartid ima jedna mala anegdota. Igrali smo protiv Bosne i Hercegovine i zvali su me menadžeri da me pitaju gdje mogu da me pogledaju. Ja sam rekao da igraju Srbija i Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Oni pitaju jel' to neki turnir?"

Njegova reprezentativna karijera je malo reći živopisna. Od igranja na "Grbavici" i u rodnom gradu do Indije i turnira za pamćenje na kome je naš tim uzeo svoj poslednji trofej.

"Mislim da je najveće dostignuće za svakog sportistu da igra za svoju reprezentaciju svoje zemlje. Ja sam bio počastvovan time, debitovao sam na tom nekom 'Milenijum kupu' u Indiji gdje smo osvojili prvo mjesto. 25 dana u Indiji, prava avantura i na kraju smo to začinili tim peharom, koji je posljednji naše reprezentacije", prisjetio se on.

Pješke na trening, pred rat u prvi tim

"Rođen sam u naselju Pofalići u Sarajevu i te 1984. olimpijske godine je nas deset otišlo na selektivni trening u Želju gdje nas je bilo oko 400 iz cijelog grada. Na kraju sam ostao u posljednjih 25. Možda nisam bio najkvalitetniji, ali sam bio najuporniji", počinje Vasković priču o svojim počecima na fudbalskom terenu.

Teško je sada objasniti nekome da se pješačilo kilometrima na trening, a disciplina kakva je tada vladala sada je misaona imenica.

"Osnov za napredak i budućnost je disciplina koja treba da se usadi odmalena. Sada je i smiješno da klincima pričam da smo na svaki trening morali da nosimo kapu, fen, papuče. Da nas on pregleda prije svakog treninga da li su nam blatnjave kopačke... Koliko sam samo puta pješke išao iz Pofalića sa brda... Nije mi bilo ništa teško jer sam jako volio treninge."

Ponikao je u omladinskoj školi tada velikog Željezničara, a stigao je i do prvog tima. Kao i mnogo šta drugo, ni to ne piše na njegovoj starnici Vikipedije.

"Imao sam nepunih 17 godina kada se zaratilo i bio sam jako blizu prvog tima. Za vikend su se normalno igrale prvenstvene utakmice, a tokom sedmice se u utorak ili srijedu uvijek igrala utakmica sa niželigašem. Da odigraju igrači koji nisu igrali, a tim se popunio kadetima i juniorima. Tu sam igrao pred rat nekoliko utakmica i bio sam jako, jako blizu prvog tima", rekao nam je naš sagovornik.

Te subote, kada je počeo rat...

Kada je odjednom počeo rat i kada je Jugoslavija krenula da se raspada - Boris Vasković je išao na trening.

"Upravo to veče je bila subota kada je počeo rat, a da mi praktično nismo ni znali. Dešavalo se ubistvo te noći, a mi smo sutradan imali utakmicu na Grbavici. Došli smo nas četiri, pet zajedno. Kao i obično došao sam iz Pofalića pješke pola sata i kako idem do Grbavice vidim nema nikoga na ulici. Ništa mi nije jasno. Nije tada bilo interneta niti bilo čega, da bih mogao da se informišem. Kada sam tamo stigao saznao sam šta se desilo i naravno nije bila odigrana ta utakmica. Kada sam tamo stigao saznao sam šta se desilo i to je nažalost bio moj posljednji odlazak na Grbavicu", priča nam tada omladinac Želje.

Pofalići su inače bili poprište jedne od najtežih bitaka rata u Bosni i Hercegovini. Čuvena "Operacija Grom" se 16. maja desila upravo u Pofalićima.

"Ja sam rođen i odrastao tu. Preci moje pokojne babe Stane Čangalović su na toj zemlji bili 300 godina. Dan pred napad smo dobili informaciju od komšija Bošnjaka da se sutradan sprema napad na nas i da bi bilo bolje da idemo na neko drugo mjesto i da sve to izbjegnemo. Međutim mi nismo željeli da napuštamo svoje ognjište i mjesto gde smo rođeni i ostali smo tu. Bio je veliki napad na Pofaliće gdje smo se praktično spasili u posljednji čas bježanjem kroz šumu, gdje smo bili spremni za odstrel što se kaže."

Porodica Vasković je osim Borisa koji je bio reprezentativac iznedrila i Bojana, pjevača Leksington benda jedva se skupila nakon toga. Ipak, neki članovi su zauvijek izgubljeni...

"To je teško opisati jer je nas bilo 13 članova porodice Vasković. U tom trenutku nas se samo pet skupilo na tom izlasku na srpskoj teritoriji. Nismo znali ništa gdje su mi baba, deda, stric, sestra, strina... Dobijali smo informacije da su svi izginuli. To su sve teško šokovi, tako da smo se kako su dani odmicali prikupljali informacije. Hvala Bogu svi smo preživjeli osim babe i dede za koje ni dan-danas ne mogu da ustanovim gdje su ubijeni i nemam mogućnost da im odem na grob."

"Dečko, nisi ti ni za treću ligu"

Iako mnogi misle da je on zapravo iz Sarajeva stigao u Šabac odakle kreće njegova "zvanična" Vikipedija biografija, nije to išlo baš tako jednostavno.

"Ja sam prvo došao u Beograd gdje sam počeo da treniram sa Crvenom zvezdom u omladincima kod Vojina Lazarevića. Nisam imao ni fudbalsku legitimaciju ni ličnu kartu, ništa od dokumenata. Morao sam da se vratim u Sarajevo da to sve izvadim. U toku rata sam se vratio i sa jednim prijateljem sam u danu primirja na motoru otišao na Grbavicu i izvadio svoju fudbalsku legimitimaciju i legitimacije svih Srba koje sam im poslije podijelio. Sada kad shvatim šta sam uradio, nije bilo baš pametno. Ipak, to je nekad u životu nemaš drugi izlaz", prisjeća se Vasković povratka u Sarajevo usred rata.

U Zvezdu je došao u lošem momentu... A onda su mu rekli da nije čak ni za treću ligu!

"Tada sam izlazio iz omladinskog staža Vojin mi je rekao: 'Da si godinu dana mlađi ostao bi u Crvenoj zvezdi.' Otišao sam u Mačvu iz Šapca na probu, jer sam tu imao dedu. Odradio sam nekoliko dana probne treninge i rekli su mi da nisam za njih. Zamolio sam da ostanem, da dobijem stan i hranu, samo da se ne vraćam u Sarajevo. Nisam imao kod koga da budem. Međutim, rekli su da ne može, da nisam za njih.

Deda me je onda odveo u AIK iz Šapca, tim koji je igrao srpsku ligu. Došao sam na probu i oni su mi poslije nekoliko dana rekli: 'Dečko nisi ti za nas.' Ni za treću ligu! Isto sam zamolio da li bi mogao da ostanem, rekli su da ne mogu. To je nama trošak, a ti nemaš kvaltiet za našu ekipu.

U međuvremenu sam upoznao momke iz omladinske ekipe AIK-a iz Šapca, družio se sa njima tih nekoliko dana i pošto je sve završeno za mene došao sam da se pozdravim. Kupio sam kartu, vraćam se u Sarajevo. Nemam više gdje da budem. U tom trenutku mi je moj drug Željko Ristić čiji su roditelji održavali stadion i imali su kuću na stadionu rekao da ne idem nigdje. 'Ostaješ sa nama. Šta mi jedemo jedeš i ti, gdje mi spavamo, spavaš i ti.' Tako sam ostao.

Pokojni trener omladinaca AIK-a Zdravko Matić me je ostavio da igram tu za omladince i tako sam poslije mjesec i po dva došao sebi od svih tih šokova. Počeo sam da pružam ono što se od mene očekuje. Jako sam brzo priključen prvom timu AIK-a. Debitovao sam, prošao sam pripreme i otišao sam u Austriju u Altah", priča nam nekadašnji reprezentativac SRJ u dahu.

Majstor Radivoje kroz paprike i krompire do Bundeslige

Tih godina je fudbal bio sve. Bijeg od stvarnosti, ali i stvarnost sama. Opredjeljenje, da se ne odustane, da se jure svoji snovi uprkos svemu.

"Fudbal je bio moj život i nešto čime sam htio da se bavim, moje opredjeljenje u budućnosti. Škola me nije mnogo zanimala. Nijedan drugi zanat i posao me nije zanimao. Nekako mi je prirodno bilo da nastavim gdje sam stao. Nisam baš mogao da se zaposlim u pekari poslije svih godina odricanja i talenta koji sam imao."

Iako malo ko to zna, Boris Vasković ima inostranu karijeru. Igrao je dvije godine za tim Altaha u Austriji. A kako je stigao do tamo? Filmski.

"Nije bilo baš legalno, igrom slučaja sam završio baš u Austriji jer je menadžer mog klupskog kolege došao da gleda njega. Međutim, odigrao sam odlično, zapazio me i htio je da me vodi u Austriju. Kada mi je prišao poslije utakmice i rekao mi da treba da idem u Austriju i da ću da imam platu 700 maraka bio sam u šoku. Ovdje sam igrao za pet maraka.

Rekao sam mu da nemam papire, pasoš, ali mi je rekao da ću za dva mjeseca sve to da riješim. Međutim, film se nastavlja. Izvadim pasoš, krećem na put i shvatam da nemam vizu za ulazak u Austriju. Međutim on mi kaže: 'Samo se javiš vozaču Radivoju i on će sve da riješi.' Tako da sam imao te avanture po autobusu. Radivoje je riješio tako što sam bježao od carinika kroz autobus. Oni su ulazili na prednja vrata, ja sam ispod prolazio. Poslije me sakrio među paprikama dole... Tada su bile dvije granice, Mađarska i Austrija, dva teška stresa. Na kraju sam stigao na destinaciju i klub mi je završio radnu vizu."

Godinama to nikom nisam rekao, ne bi mi vjerovali

U Austriji je doživio najtežu moguću povredu, ali nije odustao. Zapravo, ne da nije odustao već nikome do sada nije rekao kako se brzo vratio na teren. Mislio je da mu niko neće vjerovati.

"Ostao sam tamo dvije godine, ali sam imao tešku povredu prednjeg ukrštenog ligamenta i nakon što sam se oporavio ipak sam odlučio da se vratim i da gradim svoju karijeru ovdje u Srbiji. Ne, nisam odustao. Moram da kažem da je bila pauza minimalna šest-sedam mjeseci. Radio sam danonoćno na oporavku i to dugo nikome nisam smio da kažem jer mi niko ne bi vjerovao. Prvu utakmicu sam odigrao poslije četiri i po mjeseca. Evo kunem se, mogu to ljudi odande da potvrde. Nisam pričao jer je šokantno. Osjećao sam se zdravo i mogao sam da igram", priča nam on.

Kada su se Francuzi i Nijemci plašili moćne Voše

Nakon te povrede ipak je riješio da svoju sreću nađe u Srbiji, pa je došao nazad u Šabac. Tu je u dresu Mačve zaslužio poziv Vojvodine. Ljupko Petrović koji je nekoliko godina ranije osvojio Ligu šampiona sada ga je doveo u Novi Sad. Ta generacija je igrala finale Intertoto kupa sa Verderom.

"Imam sreću i čast da je moja generacija izborila to finale. Igrali smo finale sa Verderom gdje smo izgubili u Bremenu 1:0, a ovdje je bilo 1:1. Igrom slučaja smo igrali po Norveškoj, Švedskoj, Rusiji i u polufinalu smo pobijedili izuzetno jaku Bastiju", ističe Vasković.

Poslije pobjede Bastije 2:0 u prvom meču polufinala u Francuskoj, Vojvodinu su svi otpisali. Tim iz lige petice je došao u Novi Sad i isprašen je sa - 4:0!

"Zdravko Drinčić je otvorio i poslije smo uspjeli da izborimo produžetke i pobijedili smo na kraju sa 4:0. To je po mom mišljenju fantastičan uspjeh, izbaciti jednu ekipu iz lige petice. Teško da to sada neko može. Mi smo uspjeli jer smo imali sjajnu generaciju sa vrhunskim trenerom i pokojnim direktorom Svetozarom Šapurićem. On nas je sve okupio, imao je njuh za igrače, organizaciju, sve."

Duško Matković se ne odbija

Kao omladinski reprezentativac i jedan od najboljih vezista lige, odjednom se našao u Sartidu. Usred sezone je prešao u tim koji je bio pretposljednji na tabeli i kome se te 2000. smiješila druga liga.

"Desila se jedna nesvakidašnja situacija, za mene nepojmljiva i dan-danas u sportskom kolektivu. Mi smo štrajkovali puna dva mjeseca. U tom štajku sam se oženio, supruga mi je bila u drugom stanju, a ja sam živio od fudbala, to mi je bio jedini izbor prihoda. Jednostavno je to bio moj posao i moje misli su bile usmjerene na odlazak u inostranstvo, imao sam već 25 godina. Međutim, stigla mi je ponuda preko Zorana Jelikića, bivšeg legendarnog fudbalera Crvene zvezde i Hajduka, da obavim razgovor sa čelnicima Sartida. U prvi mah to meni nije padalo na pamet jer sam pogledao tabelu i znao sam da će teško opstati."

Ipak, tih godina nije lako bilo odbiti Duška Matkovića. Iz ove perspektive, bio je to možda najbolji i najbtiniji razgovor njegove karijere.

"Tada je Duško Matković bio jedan od čelnih ljudi u državi i zbog njega sam najsrećniji što sam došao u Sartid. On je jedna jako bitna figura u mom životu, jedan sjajan čovjek i gospodin. Želim i ovim putem da mu se zahvalim na svemu. Napraviti jedan takav klub od Sartida, iz ničega... Srećan sam što sam bio dio tog kluba. Bilo je teško donijeti takvu odluku, iz takve Vojvodine, velikog kluba, preći u Sartid koji je maltene jednom nogom u drugoj ligi. Ali na kraju se sve odvilo kako treba i srećan sam što neko ko je mnogo uložio u taj projekat imao satisfakciju", prisjetio se on.

Ipak nije došao sam. Na njegov nagovor za njim su pošli Milorad Mrdak i Vladimir Mudrinić, a u narednom prelaznom roku i Dragan Žilić. Sada sve redom legende smederevskog fudbala.

"Poslije karijere sam se opredijelio za menadžerski posao, ali i tokom igračke karijere sam napravio prve korake dovođenjem Vladimira Mudrinića i Milorada Mrdaka. Na tom sastanku gdje sam pričao o meni tražili su mi da im predložim nekoga za te pozicije, tako da je to od mene krenulo. Mi smo i te zime 2000. stvorili odličnu ekipu i u prva četiri kola smo uzeli 10 bbodova. Zaostatak je bio veliki. Zadržali smo kostur ekipe, došli su na to Žilić, Mirosavljević, Zečević i polako smo rasli iz utakmice u utakmicu. Imali smo sjanu ekipu, atmosferu i trenera koji nas je razumio. Škoro je bio jedan jednostavan čovjek, ali to nam je bilo potrebno. Neko ko će da nas razumije i da nam pruži podršku. Neko ko će da nas podrži u nekim našim ludorijama, a mi smo mu se uvijek oduživali na terenu", sjeća se te prve polusezone u Smederevu ljubimac publike kraj Dunava.

Sa svadbe u Zobnatici pravac Minhen

Osvojio je Sartid kup u kultnom finalu protiv Crvene zvezde, a godinu dana ranije je finale kupa izgubio. Došao je Ipsvič na stadion kraj Dunava kao premijerligaš, ali duel sa Dandijem je ipak ostao kao najdraža uspomena.

"To je bila fantazija! Dan je lijepo počeo, a onda se odjednom kiša spustila kao iz kabla. Primili smo šokantan gol, ali smo se vratili jer smo imali dobar mentalitet. Coka Antunović je preokrenuo to sa iznuđenim penalom. On nas je upozorio da samo padamo jer je 'Bugarin njegov sudija'. To mi je najjači utisak iz Smedereva, ta utakmica", prisjetio se kultne pobjede 5:2 nad Dandijem.

Jedini jači od Nemanje Vidića "Tada sam prvi put vidio da je neko nadskočio Nemanju Vidića, a to je bio naš Milorad Zečević. On je fantastično skakao, to je za njega me iskreno duša boli jer nije napravio bolju karijeru s obzirom na kvalitet koji je imao. Sjajan igrač i momak", prisjeća se legendarnog Zeke naš sagovornik.

Nakon tog trijumfa stigao je dvomeč sa Minhenom 1860 upamćen među Smederevcima po biciklici Gorana Bogdanovića nakon koje je Tomas Hesler završio na zadnjici. Naš sagovornik pamti taj meč po - svadbi u Zobnatici.

"Vidak Bratić je dan pred utakmicu imao svadbu, pozvao me je za kuma i to nisam želio da odbijem. Jovici Škoru sam rekao da ne mogu u Minhen, s obzirom da kumujem. Biće utakmica, a jednom sam kum, ne mogu to da odbijem. On je rekao da to ne dolazi u obzir!

Onda smo našli kompromis da ja dođem ujutru avionom na dan utakmice. Došao sam polupijan, spavao u avionu, a po podne utakmica. Kum se nije štedio na svadbi! Bilo je izuzetno veselo i bukvalno sa svadbe sam se spremio, otišao na aerodrom. Malo spavao u avionu i hotelu i izašao na utakmicu. Odgrao sam sjajno i dao sam prvi gol Sartida u istoriji na evropskoj sceni na gostovanjima", priča ovu nevjerovatnu priču za MONDO Boris Vasković.

Odbio sam Džajića, dan-danas mi je žao

Nakon što je Peruđa sa Valterom Sabatinijem na čelu nudila 1.000.000 maraka za Vaskovića, a Sartidu je to bilo malo zvala je i Crvena zvezda. To je na kraju ostao nedosanjan san.

"U Zvezdi sam bio nekoliko puta kao igrač Vojvodine na razgovorima sa Draganom Džajićem. Zvao me je kada smo ih pobijedili u finalu kupa. Bio je sa ljudima iz Bastije koji su ga pitali za mišljenje o meni. Pitali su ga kakav sam, on me je pozvao na razgovor sa njima, što se pretvorilo u razgovor sa njim o mom dolasku u Crvenu zvezdu.

Nije mogao da ispuni neke moje finansijske uslove jer su bili preveliki. I dan danas to kada se vidimo pričamo. Ostaje mi da budem iskren žal što nisam igrao u Crvenoj zvezdi. To mi je žao zbog gena jer su i otac i deda i stričevi bili veliki Zvezdaši. Bili bi srećni da sam jednog dana zaigrao za Crvenu zvezdu."

U Indiji oči u oči, prvi put

Ipak, ne možemo da završimo ovu priču a da se ne posvetimo još malo kultnom Sahara kupu. Turnir pun turbulencija i selekcija Jugoslavije sastavljena od asova iz domaće lige. Dejan Osmanović i Boris Vasković kao lideri u svojim klubovima, pa onda asovi Zvezde, Partizana, Vojvodine...

"To je bio januar 2001. i uglavnom su tu reprezentaciju sačinjavali igrači iz naše lige. Meni je to lijepo sjećanje, pogotovo što sam u avionu sreo moje drugare iz Želje koje nisam vidio od rata. Zamislite, vidimo se u Indiji prvi put. Još igramo jedni potiv drugih. Ja imam sedam nastupa zvaničnih, od toga tri protiv BIH. Samo na tom Sahara kupu dva - jedan u grupi i jedan u finalu", prisjeća se on.

U avionu za Indiju sreo je Admira Adžema, Elmedina Hotu, Adnana Grušu...

"Čudno mi je i teško je sve to opisati. Sa nekim živiš i družiš se cijeli život, a onda on igra za jednu zemlju, a ti za drugu. Sve ovo što se dešavalo je jedna velika katastrofa. Ne za mene lično nego za sve nas. Generalno gledam sada mnogo je mlađih naraštaja puno mržnje prema nekim drugim vjerama. Oni su najveći inicijatori toga, a nisu bili ni rođeni za vrijeme rata. To su poslijeratne generacije. Jednostavno su vjerovatno tako edukovani da mrze drugu vjeru. Međutim kada shvatiš da dođe neka korona i pomete sve nacionalnosti. Generalno je sada za 90 odsto ljudi i težak život, umjesto da se pomažemo mi gledamo da ponovo uđemo u neke ratove. Što je totalni nonsens", čudi se sada Boris Vasković.

Debitovao je na zvaničnim mečevima u svom Smederevu. Protiv Litvanije je bilo 4:1, a zajedno sa Draganom Žilićem ušao je sa klupe na oduševljenje domaće publike. "Tomi je i Piksi rekao poslije utakmice. 'Ne mogu da vjerujem da tebe ovako vole u Smederevu. Da traže da uđeš u igru!'"

Bolan povratak u rodni grad

Nakon svega, čak tri puta je igrao za selekciju Jugoslavije i SCG protiv Bosne i Hercegovine. Dva puta u Indiji, a jednom na Koševu. Nije bilo lako...

"Bilo je za mene prije svega jako bolno zbog toga što smo doživjeli neviđena vrijeđanja. Ja sam bio na klupi i meni je neshvatljivo da su nas ljudi sve vrijeme vrijeđali iza klupe, sa tribina. Za mene je bio lijep osjećaj naravno i čast što sam tada bio u sastavu sa pokojnim Sinišom Mihajlovićem, Jugovićem, Jokanovićem, Peđom Mijatovićem... Peđa mi je bio neki idol iako sam ja bio Zvezdaš. Taj neki prvi susret sa njim gdje se on pozdravio i izljubio sa mnom, a on je došao iz Real Madrida, a ja iz Sartida. To su stvari koje ja ne mogu da zaboravim do kraja života. Veliki gospodin, ogroman igrač, veličina.

Pobijedili smo 2:0. Mi smo odmah po dolasku u Sarajevo imali neprijatnosti. Spavali smo u 'Holidej Inu' i poslije nekog ručka ili večere smo malo prošetali sa trenerkama Jugoslavija i doživjeli neviđena vrijeđajnja, što je meni nevjerovatno. Ja sam rođeni Sarajlija i znam da smo mi uvijek bili gostoprimljivi prema svima. Svi su se rado vraćali u Sarajevo, ali to je bio neki poslijeratni period kada su svi boli puni mržnje", sjeća se uz nelagodu ovog meča Boris Vasković.

Klinci, mirne glave se ide do zvijezda

"Kad shvatiš da sam bio u konkurenciji Jokanovića, Jugovića, Nađa, Dejana Stankovića koji su imali svjetske karijere. Ipak, kad dođu igrači Intera, Čelsija, Atletiko Madrida, Juventusa i ja iz Sartida normalno je da oni dobiju prednost.

Velika čast da budeš u reprezentaciji sa takvim asovima. Na kraju krajeva treba biti i srećan što si tu, neko nikada ne zaigra za reprezentaciju. Nije lako bilo doći ni do Zvezde i Partizana, morao si da budeš negdje dvije-tri sezone najbolji da bi došao u večite", osvrće se Vasković na svoju reprezentativnu karijeru.

Sada je menadžer i vodi računa o karijerama mladih igrača. Poslije svega što je prošao, čudo je i što je živ, a kamoli što je došao do dresa "A" selekcije i trofeja u Sartidu. Za klince ima jednostavan savjet.

"Pokušavam da prenesem sve te pozitivne stvari koje su meni koristile u karijeri na mlade igrače. Posebno da imaš neki svoj kranji cilj i da ćeš na tom putu imati mnogo padova, prepona i prepreka. I bitno je da kada padneš ustaneš i nastaviš ka tom cilju. Ipak je glava najbitnija. Ne vrijedi ti ništa talenat, ako si majstor, ako nisi jak u glavi ne vrijedi ti ništa", ističe na kraju svoje priče Boris Vasković.

Na terenu je bio lav, neumorni borac koga je Smederevo obožavalo. Nakon odlaska povrede su ga sustigle, a kako se na terenu ni u životu nije štedio, nije bilo realno da igra kao neki do 40. I ovako je njegova priča takva da bi bili potrebni sati i sati da se ispriča na pravi način. Jedan jedini - Boris Vasković.

