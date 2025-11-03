Čupao kukuruz i kopao u polju, pa posvađao Zvezdu i Partizan: Najbolji srpski dribler Hrvatima ispričao sve

Goran Bogdanović je bio čudo od igrača, ali u ono vrijeme to nije značilo da od malih nogu misli samo o fudbalu. Dok su se Partizan i Zvezda svađali oko njega, on je samo htio da ne radi smjene u Željezari Smederevo...

Legendarni fudbaler Smedereva i Partizana Goran Bogdanović ostao je upamćen po svojoj "biciklici", danima sa Draganom Manceom i tome što je u svoje Smederevo donio trofej kupa, a sada je za hrvatski "Indeks" pričao o samim počecima.

Potekao je iz radničke porodice u Smederevu, a kako je primijećen njegov talenat srpski velikani u ondašnje vrijeme su krenuli da ga jure. Ipak, tada je vrijeme bilo drugačije, pa je on dok su se Partizan i Zvezda "tukli" oko njega - radio u fabrici!

"Majka je bila domaćica, a otac vozač kamiona u smederevskoj željezari koja je tada bila među vodećima u Europi. Često sam sebi govorio da neću raditi u železari u smenama. Imao sam jasan cilj da postanem fudbaler i tome sam posvetio sav trud. Prije odlaska u Partizan radio sam u poljoprivrednom kombinatu Godomin, čupao metlice na kukuruzu i kopao soju. U početku smo živjeli teško, tata je jedini radio. Nismo bili bijedna porodica, ali uslovi su bili skromni. Brat i ja nismo imali novca za odlazak na more ni za kupovinu bicikla", počeo je u intervjuu za "Indeks" Goran Bogdanović.

Promašio restoran i završio u Partizanu

Nakon što je sa samo 16 godina debitovao za Smederevo na terenu koji je tada bio usred smederevske tvrđave, redom su se javljali Rudar iz Kostolca, Bor, Radnički Niš, OFK Beograd, a onda i "vječiti". Bio je navijač Partizana odmalena, ali prva je zvala Zvezda.

"Legenda Zvezde Stane Karasi, pri kraju karijere, došao je sa svojom ekipom na prijateljsku utakmicu u Smederevo, igrao je za beogradski klub, Hajduk s Liona. Odigrao sam vrlo dobro i tokom utakmice prišao mi je i rekao da ga pričekam poslije jer želi da razgovara. Dogovorili smo sastanak u Beogradu, ispred jednog restorana na Marakani, na određeni dan. Istovremeno sam imao i probu s Partizanom.

Partizan me je smjestio u hotel na Slaviji da prenoćim i sutradan dođem u klub da potpišem ugovor. Nisam želio nikoga da prevarim jer znam ko je Karasi i kakvo je ime. Pješke sam otišao do Marakane, do restorana ispod sjevera, raspitivao se za njega, ali se nije pojavio. Kasnije sam preko pokojnog Gojka Zeca, koji me trenirao u JNA sportskoj četi, saznao da su me čekali u drugom restoranu, ne tamo gdje sam mislio. Da sam se toga dana sastao i s Crvenom zvezdom, moguće je da bih potpisao za njih, ali zbog nesporazuma nisam ni odradio probu sa Zvezdom, iako su samo zbog mene ugovorili probnu utakmicu. Ali, nemam razloga da se kajem zbog toga", istakao je Bogdanović.

Ko je Goran Bogdanović?

Nakon početaka u Smederevu počeo je da igra za prvi tim Partizana za koji je odigrao više od 150 utakmica i onda je 1993. godine otišao za Španiju. Igrao je u Majorci, Espanjolu i Ekstramaduri prije nego što se 2000. godine vratio u svoj Sartid. Igrao je četiri sezone, odigrao više od 100 mečeva i postao legenda kada je održao dato obećanje i sa klubom osvojio kup. Najprepoznatljiviji je bio po svom driblingu, popularnoj "biciklici", koju je u Smederevu zapamtio u veliki Tomas Hesler.