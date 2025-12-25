Čukarički kupuje Partizanovu želju iz Crne Gore

Krilni napadač Lazar Mijović umjesto u Partizan prelazi u Čukarički.

Crnogorski fudbaler Lazar Mijović (22) pominjan je prethodnih dana kao novo pojačanje Partizana, ali izgleda da do tog transfera neće doći! Istina, krilni napadač je nadomak transfera u srpski fudbal pošto je u završnim pregovorima sa ekipom Čukaričkog i u prolkećnom dijelu sezone ga treba očekivati u bijelo-crnom dresu tima sa Banovog brda.

Kako prenose crnogorski mediji, ponuda Čukaričkog veoma se dopala Lazaru Mijoviću, koji je odlučio da završi i drugi mandat u Budućnosti. Sa Podgoričanima se razilazi u veoma lošim odnosima, jer je zbog odbijanja da produži saradnju bio u drugom planu dok su klub protresli najveći problemi u istoriji.

Čak ni takva situacija u najslavnijem klubu Crne Gore nije spriječila budućnost da Mijoviću pripremi novi ugovor. Pokušali su i prethodnih dana da ga ubijede, ali je poziv iz Beograda - i to Čukaričkog, a ne Partizana - bio važniji krilnom napadaču koji već ima internacionalno iskustvo.

"Mijoviću smo ponudili 7.000 evra mjesečno, kapitensku traku i da se igra vrti oko njega, ali nije prihvatio. Dobili smo pismo namjere FK Čukarički da za njega plati 80.000 evra, kolika je klauzula u ugovoru. I Savoviću smo ponudili 6.000 evra, ali nam ništa nije odgovorio ni on, ni njegova porodica. Zbog toga je Upravni odbor morao da reaguje“, predočio je Predrag Kažić, direktor Budućnosti, a njegove riječi prenosi RTCG.

Lazar Mijović je ponikao u mlađim kategorijama Budućnosti iz Podgorice, a još u avgustu 2020. godine promovisan je u prvi tim. Dvije godine kasnije pojačao je belgijski Lomel, na pozajmici je igrao za Trenčin iz Slovačke, a 2024. godine vratio se u budućnost kako bi oživeo karijeru.

Crnogorski fudbaler je u dresu Budućnosti ove sezone odigrao 14 mečeva uz četiri postignuta gola, ali se ne može reći da je bio jedan od najvažnijih igrača tima. Na dva evropska meča upisao je tek oko 40 minuta, dok je u prvenstvu propustio posljednje četiri utakmice jer ga je klub sklonio iz prvog tima. Budućnost je izgubila sva četiri meča tokom Mijovićeve suspenzije.

