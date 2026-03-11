Novak Đoković iznerviran zbog ispadanja u dublu, reakcija sve govori

Pogledajte kako se Novak Đoković hladno rukovao sa protivnicima na Indijan Velsu koji su pobijedili njega i Stefanosa Cicipasa. U pitanju su rođaci Rinderkneš i Vašero koji su čitav meč na ružan način pokušavali da iznerviraju Novaka.

Izvor: Tennis TV/Screenshot

Novak Đoković i Stefanos Cicipas nisu uspjeli da prođu u treću rundu dubla na Indijan Velsu. Vrhunski su počeli turniri i bili su bolji od Pavića i Arevala, jednog od najboljih dublova svijeta, međutim potom su ipak zaustavljeni od strane "rođaka" - Valentin Vašero (Monako) - Artur Rinderkneš (Francuska).

Ovaj tandem slavio je na kraju u dva uzbudljiva seta 7:5, 7:6, a tokom susreta bilo je dosta "trzavica" i moglo je da se vidi po Đokovićevoj reakciji da nije pretjerano zadovoljan kako je to izgledalo.

Zato je na kraju meča došlo do vrlo hladnog pozdrava na mreži, poslije čega se Đoković samo okrenuo i otišao. Pogledajte:

Novak Đoković hladno pozdravio protivnike posle poraza na Indijan Velsu

Čak se i po reakciji Vašeroa i Rinderkneša, koji su burno proslavili pobjedu, vidjelo da im nije jasno zašto im je Đoković tako "obično" čestitao pošto znamo koliko umije da bude srdačan i u pozdravu, ali ako znamo kako je izgledao meč - onda to čak i nije nikakvo iznenađenje.

Šta je iznerviralo Đokovića?

U više navrata vidjeli smo kako Vašero "gađa" Đokovića u tijelo, što je uobičajenije za dubl nego za singl, ali i dalje se smatra potezom koji ne odiše fer-plejom. Ali, nije to jedini razlog, pošto smo imali situaciju da dok Cicipas pokušava da "uhvati smeč", Rinderkneš pokušava da ometa Grka tako što bez veze maše reketom...

Vacherot gunning Djokovic x2 ... Rinderknech distracting Tsitsipas. Could this be the reason for the unusually quick Djokovic handshake?



Sve to vidio je Đoković i prijavio sudiji, prigovorio je i svojim protivnicima, ali su nastavili po istom i očigledno nisu birali sredstva da dođu do pobjede.

Podsjetimo, Novaku Đokoviću sada preostaje borba u singlu gdje će u noći između srijede i četvrtka igrati protiv Džeka Drejpera.

BONUS VIDEO:

Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza

