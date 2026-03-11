logo
Kad igra Novak Đoković u singlu na Indijan Velsu?

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Poznat termin meča Novaka Đokovića i Džeka Drejpera što se neće dopasti srpskim navijačima.

kad novak djokovic igra na indijan velsu Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković igrao je do sada na Indijan Velsu mečeve u "normalnim" terminima, međutim za četvrto kolo su organizatori odlučili da udare "kontru" svima u Srbiji. Đoković je stavljen u najnezahvalniji termin koji govori da će većina iz Srbije vjerovatno to morati da prespava.

Novak Đoković i Džek Drejper su u programu tek četvrti meč dana na centralnom terenu Indijan Velsa i napominje se da taj duel neće početi prije 18 časova po lokalnom vremenu, odnosno to je najranije u 2 ujutru u noći između srijede i četvrtka.

Znamo da je program takav da uglavnom ima tendenciju da kasni, ne da bude precizan, tako da bi Đoković i kasnije od toga tek mogao na teren, što je zaista najgori mogući termin za navijače u Srbiji, odlučen djelimično i zbog toga što je Nole igrao i dubl na ovom turniru.

Dan će otvoriti Karolina Muhova i Iga Švjontek, nakon njih će igrati Džesika Pegula i Belinda Benčić, a potom Karlos Alkaras i Kasper Rud. Ukoliko se neki od ovih mečeva oduži, to znači da će i Đoković kasnije na teren.

Upravo zbog toga su organizatori čekali kraj njegovog meča u tandemu sa Cicipasom da odluče u koji termin će ga staviti, pa je odluka pala da mu daju malo više prostora da odmori, da ne igra odmah u dnevnom terminu singl, a vidjećemo da li će mu to uopšte "ići na ruku".

Podsjećamo, biće ovo drugi susret Đokovića i Drejpera. Prvi je dobio Novak na Vimbldonu 2021. godine.

00:19
Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

