logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izgubljeni dres Selte iz Viga je u vlasništvu Madone

Izgubljeni dres Selte iz Viga je u vlasništvu Madone

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Muzička ikona Madona otkrila je da već nekoliko decenija čuva dres Selte koji ne nosila na koncetru u Vigu.

madona 36 godina cuva dres selte klub se oglasio Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Selta traži izgubljeni dres, a uprava kluba sigurno se nije nadala da će je naći baš kog Madone. Predsjednica kluba Marijan Murinjo, nedavno je odlučila da napiše otvoreno pismo Madoni u kojem je zamolila pjevačicu za pomoć. Klub je želio da dres sa brojem "pet" izloži u klupskom muzeju.

Predsjednica je u pismu je objasnila koliko je dres važan za klub i za istoriju grada. Dres ima posebnu važnost jer ga je nosila i legendarna Madona na koncertu u Vigu, održanom 29. jula 1990. godine, koji je bio značajan događaj - to je bio prvi veliki međunarodni nastup u tom gradu i jedna od posljednjih stanica evropske turneje "Blond Ambišn".

Fotograf Viktor de las Eras zabilježio je trenutak, a snimak je ubrzo postao zaštitni znak - prepoznatljiv u istoriji i kluba i grada. Poslije samog koncerta, dres je misteriozno nestao i decenijama se nije znalo gdje se nalazi, što je dodatno povećalo njegovu simboličku vrijednost.

"Vaša fotografija u našem dresu postala je mit i dio je istorije Selte koja se piše i van terena", rekla je predsjednica kluba kad se obratila Madoni za pomoć. "Ako znate gdje bi mogao da bude ili biste željeli da nam pomognete, kontaktirajte nas putem privatne poruke na našem instagram nalogu", dodala je.

Uskoro je stigao i odgovor Madone, bio je vrlo brz: "Vaš dres je u mom arhivu! Nosim ga i predstavljam vas dosljedno", napisala je pjevačica i dodala crveno srce.

Iako nije bilo preciznog odgovora hoće li Madona vratiti dres ili neće, klub je ipak odgovorio: "Hvala Vam što se odgovorili i što održavate dio Seltine istorije u životu".

Bonus video: 

Pogledajte

01:14:27
Priča za medalju: Anja Spasojević (Pešić)
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Madona Selta Primera

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC