Izgubljeni dres Selte iz Viga je u vlasništvu Madone

Muzička ikona Madona otkrila je da već nekoliko decenija čuva dres Selte koji ne nosila na koncetru u Vigu.

Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Selta traži izgubljeni dres, a uprava kluba sigurno se nije nadala da će je naći baš kog Madone. Predsjednica kluba Marijan Murinjo, nedavno je odlučila da napiše otvoreno pismo Madoni u kojem je zamolila pjevačicu za pomoć. Klub je želio da dres sa brojem "pet" izloži u klupskom muzeju.

Predsjednica je u pismu je objasnila koliko je dres važan za klub i za istoriju grada. Dres ima posebnu važnost jer ga je nosila i legendarna Madona na koncertu u Vigu, održanom 29. jula 1990. godine, koji je bio značajan događaj - to je bio prvi veliki međunarodni nastup u tom gradu i jedna od posljednjih stanica evropske turneje "Blond Ambišn".

This shirt is hanging in my archives! I am wearing and representing your team in spirit!!♥️https://t.co/JRwzDJQ9Ty — Madonna (@Madonna)March 7, 2026

Fotograf Viktor de las Eras zabilježio je trenutak, a snimak je ubrzo postao zaštitni znak - prepoznatljiv u istoriji i kluba i grada. Poslije samog koncerta, dres je misteriozno nestao i decenijama se nije znalo gdje se nalazi, što je dodatno povećalo njegovu simboličku vrijednost.

"Vaša fotografija u našem dresu postala je mit i dio je istorije Selte koja se piše i van terena", rekla je predsjednica kluba kad se obratila Madoni za pomoć. "Ako znate gdje bi mogao da bude ili biste željeli da nam pomognete, kontaktirajte nas putem privatne poruke na našem instagram nalogu", dodala je.

Uskoro je stigao i odgovor Madone, bio je vrlo brz: "Vaš dres je u mom arhivu! Nosim ga i predstavljam vas dosljedno", napisala je pjevačica i dodala crveno srce.

Iako nije bilo preciznog odgovora hoće li Madona vratiti dres ili neće, klub je ipak odgovorio: "Hvala Vam što se odgovorili i što održavate dio Seltine istorije u životu".

Bonus video:

Pogledajte 01:14:27 Priča za medalju: Anja Spasojević (Pešić) Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)