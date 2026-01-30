logo
Dejan Stanković u sukobu sa navijačem na "Marakani": Krenuo ka Zapadu da se razračuna sa njim (FOTO)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Trener Crvene zvezde Dejan Stanković je poslije meča sa Seltom ima raspravu sa navijačem na zapadnoj tribini stadiona "Rajko Mitić".

Dejan Stanković svađa sa navijačem Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su odličan meč i remizirali sa Seltom 1:1 (0:0) u posljednjem kolu grupne faze Lige Evrope. Na kraju je crveno-bijeli tim završio kao 15. na tabeli i igraće sa Lilom ili PAOK-om.

Poslije utakmice dok su igrači i stručni štab Crvene zvezde napuštali teren "Marakane" neko sa tribina je ušao u verbalni okršaj sa trenerom crveno-belih. Očigledno je nešto što je dobacio navijač zasmetalo Dejanu Stankoviću, pa je umjesto u tunel stadiona koji vodi ka svlačionicama skrenuo ka Zapadu, gestikulirajući ka navijači da krene ka njemu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

FK Crvena zvezda Dejan Stanković Selta

