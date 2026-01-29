Rade Krunić ostao u čudu poslije meča sa Seltom: "Ne znam da li sam tako nešto ikada vidio"

Rade Krunić je istakao da je gol Fera Lopeza jedan od najljepših koje je vidio u karijeri.

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su neriješeno 1:1 (0:0) u posljednjem kolu Lige Evrope protiv Selte. Sada čekaju žrijeb da saznaju da li će igrati protiv PAOK-a ili Lila, a poslije utakmice oglasio se Rade Krunić.

"Sigurno da nije lako kad vam ponište dva gola. S obzirom kako smo krenuli. Iako smo vidjeli da su neregularni golovi, ali sigurno da bi nam bilo lakše u nastavku igrati. Poslije smo primili taj gol, dečko je stvarno dao strašan gol. Ne znam kad sam vidio takav gol. Opet mislim da smo reagovali dobro i to je veliki uspjeh jer smo prošli dalje", rekao je Krunić.

Istakao je da je njegova ekipa igrala sjajan presing tokom cijelog meča i da je uspjela da razbije psihološku barijeru poslije dva ponuštena gola.

"Baš to sam i pokušao da kažem. Jako je teško biti psihički vratiti se kada vam dva puta ponište gol. Dokazali smo danas. Ovakav presing, visoki, najteže je igrati protiv ovakvih ekipa koji su bazirani na ovom posjedu. Sjajno izlaze iz tog pritiska. Pokazali smo da možemo da igramo u ovom tempu", dodao je on.

Selta je bio do sada možda i najzahtjevniji protivnik. "Sigurno. Kada smo ih gledali bili su jako teška ekipa za praćenje, korigovanje grešaka i zato smo pokušavali da što manje griješimo. Sigurno da smo im dozvolili nešto, ali to je normalno. Bila je ovo sjajno spremljena utakmica."

Na kraju je prokomentarisao i potencijalne rivale."Da čuo sam. Mislim da smo mogli bolje da prođemo iskreno. Danas smo pokazali da možemo sa svima da igramo. Ostaje žal za Top 8, ali koliko sam shvatio i da smo pobijedili ne bismo prošli u Top 8."

Oglasio se i Miloš Veljković

"To je počeo od priprema, tako smo htjeli da uđemo u igru. Sjajna su ekipa koja će stvoriti neku šansu. Odigrali smo sjajnu utakmicu defanzivno i uz malo više sreće smo dobili utakmicu. Naravno, ali svakako protiv takvih protivnika nećeš imati previše šanse. Da smo malo biti mirniji ostvarili bi neku šansu. Takav je fudbal i idemo dalje", rekao je štoper Miloš Veljković i pričao o igračima Selte:

"To su mnogo inteligentni igrači koji prepoznaju prostor i imaju dobar tajming. Drugo poluvrijeme je stigao umor, pala je koncentracija, udaljeni smo bili od igrača i onda te kazne. To su te neke sitnice."

