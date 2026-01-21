"Znao sam kako će biti sa Misterom": Rade Krunić pričao Šveđanima o Dejanu Stankoviću

Vezista Crvene zvezde Rade Krunić pričao je novinarima u Švedskoj o svojoj saradnji sa Dejanom Stankovićem.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda u četvrtak od 18:45 igra sa Malmeom u pretposljednejm kolu grupne faze Lige Evrope, a na konferenciji za medije pred ovaj meč je pored trenera Dejana Stankovića govorio i jedan od najboljih vezista crveno-bijelih Rade Krunić.

Centralni vezista iz Foče je navikao na sistem rada koji je uspostavio Stanković, pošto je tokom godina u Empoliju i Milanu imao sličan način pripreme.

"Pretpostavio sam kakav će biti sistem rada kod Mistera, to je sistem na koji sam navikao u Italiji i koji mi se sviđa. Odgovara mi kao igraču. Očekujemo tešku utakmicu, iako za njih nema rezultatski značaj. Ovo je Evropa, svakako će željeti da se pokažu. Na nama je da odgovorimo. Kako smo trenirali i igrali, pobjeda ne treba da dolazi u obzir", rekao je vezni fudbaler Crvene zvezde.

Dok je Crvena zvezda sa deset bodova u dosadašnjem dijelu takmičenja na pragu prolaska dalje i trebaju joj bodovi iz Švedske kako bi se i matematički plasirala u nokaut fazu, Malme je otpisan sa samo jednim bodom.

(MONDO)

BONUS VIDEO: