logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Znao sam kako će biti sa Misterom": Rade Krunić pričao Šveđanima o Dejanu Stankoviću

"Znao sam kako će biti sa Misterom": Rade Krunić pričao Šveđanima o Dejanu Stankoviću

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Vezista Crvene zvezde Rade Krunić pričao je novinarima u Švedskoj o svojoj saradnji sa Dejanom Stankovićem.

Rade krunic o dejanu stankovicu Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda u četvrtak od 18:45 igra sa Malmeom u pretposljednejm kolu grupne faze Lige Evrope, a na konferenciji za medije pred ovaj meč je pored trenera Dejana Stankovića govorio i jedan od najboljih vezista crveno-bijelih Rade Krunić.

Centralni vezista iz Foče je navikao na sistem rada koji je uspostavio Stanković, pošto je tokom godina u Empoliju i Milanu imao sličan način pripreme. 

"Pretpostavio sam kakav će biti sistem rada kod Mistera, to je sistem na koji sam navikao u Italiji i koji mi se sviđa. Odgovara mi kao igraču. Očekujemo tešku utakmicu, iako za njih nema rezultatski značaj. Ovo je Evropa, svakako će željeti da se pokažu. Na nama je da odgovorimo. Kako smo trenirali i igrali, pobjeda ne treba da dolazi u obzir", rekao je vezni fudbaler Crvene zvezde. 

Dok je Crvena zvezda sa deset bodova u dosadašnjem dijelu takmičenja na pragu prolaska dalje i trebaju joj bodovi iz Švedske kako bi se i matematički plasirala u nokaut fazu, Malme je otpisan sa samo jednim bodom.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

01:34
Deki o Dejanu Radonjiću
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rade Krunić FK Crvena zvezda Dejan Stanković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC