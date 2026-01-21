logo
Stanković poveo posebnog gosta sa Zvezdom u Švedsku: Najtrofejniji u istoriji crveno-bijelih u avionu za Švedsku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Najuspješniji trener KK Crvena zvezda u istoriji Dejan Radonjić putuje sa fudbalerima crveno-bijelih u Malme, na utakmicu Lige Evrope. I to kao specijalan gost trenera Dejana Stankovića.

Dejan Radonjić sa fudbalerima u Malme Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković (47) ukazao je poštovanje svom prijatelju, Dejanu Radonjiću (55) i pozvao ga kao posebnog gosta FK Crvena zvezda na put u Švedsku. Najtrofejniji trener u istoriji crveno-bijelih dio je ekspedicije kluba sa "Marakane" koja čarter letom putuje na utakmicu Lige Evrope u četvrtak protiv Malmea od 18.45.

Poznato je da su Stanković i Radonjić godinama u dobrom odnosu, od dva mandata crnogorskog stručnjaka na klupi crveno-bijelih. I prije nego što je postao trener Zvezde Stanković je dolazio u "Pionir" i Beogradsku arenu i izbliza je podržavao crveno-bijele košarkaše pod Radonjićevim vođstvom, a vremenom su izgradili prijateljstvo.

"Dejo je veliki gospodin i čovjek"

Pominjao je Dejan Stanković trofejnog košarkaškog trenera i prije svog prvog treninga u Zvezdi ove zime.

"Na košarku sam išao dok je Dejo bio na klupi Zvezde, veliki gospodin i veliki čovjek. Isto tako i Saško (Obradović), oduševljen sam njegovim radom, pogotovo od kada je došao u ovom 2.0 mandatu, drugi put. Dosta izmijenjen, promijenjen i baš mi se sviđa njegova energija i način na koji vodi klub i momke. Sigurno ću ići na basket ove godine, to je moj drugi sport i obožavam ga", kazao je Stanković.

FK Crvena zvezda Malme Dejan Radonjić Liga Evrope

