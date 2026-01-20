logo
Crvena zvezda računa na Mirka Ivanića: Ide na Dekijevo "vatreno krštenje" u Malme

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Važna vijest za Crvenu zvezdu i Dejana Stankovića jer je Mirko Ivanić spreman za Malme.

Mirko Ivanić u sastavu Zvezde za Malme Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda će računati na kapitena Mirka Ivanića za meč protiv Malmea u četvrtak (18.45), prenosi "Meridijan Sport". Ivanić se povrijedio na pripremama u Turskoj i zbog toga se vratio u Beograd gde je bio na terapijama, a čini se da su stigle dobre vijesti i da će moći na prvi zvanični meč u 2026. godini.

Očekuje se da Ivanić bude u avionu za Malme i da se tako stavi na raspolaganje Dejanu Stankoviću za njegovo drugo "vatreno krštenje" u Crvenoj zvezdi, s tim da ostaje da se vidi da li će biti starter ili će ući sa klupe. I koliko će uopšte igrati.

Nema sumnje da je Ivanić najvažniji igrač Crvene zvezde i da bez njega u sastavu postoje brojni problemi, pa bi opcija više za Dejana Stankovića svakako bila od koristi - posebno ako se uzme u obzir da se spekulisalo da bi mogao da propusti čak i meč sa Seltom, zakazan za iduću sedmicu.

Tokom vikenda je Ivanić radio u teretani i sada je bez bolova odradio i trening sa ekipom, što je svakako dobra vijest pred meč koji bi Zvezdi mogao da skroji i sudbinu u Ligi Evrope gdje se juri Top 8.

