Najbolji klub Evrope gleda "srpskog Pedrija": Milioni spremni za Kostova, ali on ne ide iz Zvezde

Po informacijama iz Engleske, fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov je na meti Arsenala, lidera Premijer lige i Lige šampiona.

Crvena zvezda već dugo zna da je Vasilije Kostov biser, zbog toga je mladi vezni fudbaler veoma rano dobio priliku u seniorskom fudbalu. Stigli su njegovi sjajni golovi, pa i predstavljanje na međunarodnoj sceni, poziv u seniorsku reprezentaciju, a u Beograd će stići i milioni kada Zvezda odluči da ga proda - možda čak i obaranje klupskog rekorda koji je prije nekoliko mjeseci transferom u Bornmut postavio Veljko Milosavljević.

Kako prenose engleski mediji, "srpski Pedri" je privukao pažnju Arsenala koji ga prati tokom posljednjih nekoliko mjeseci. Tim iz Londona trenutno je lider Premijer lige i Lige šampiona, a u ovom trenutku je i dalje u konkurenciji da osvoji FA kup i Liga kup. Čini se da bi sezona konačno mogla da bude uspješne, jer je ekipa Mikela Artete "kliknula" kako su navijači željeli.

Možda bi idealan dodatak tom timu bio Vasilije Kostov, najtalentovaniji srpski fudbaler, ali Crvena zvezda nema namjeru njega da proda. Talentovani vezni igrač tek treba da napuni 18 godina, a nakon toga će se pregovarati o njegovom odlasku iz Zvezde. Sada se čini da će i tada Arsenal biti zainteresovan za mladog fudbalera, a tek treba da se vidi koliko su miliona spremni da pošalju iz Londona za fudbalera koji engleske medije podsjeća na Pedrija, dugogodišnjeg prvotimca Barselone.

Kostov bi u Londonu mogao da bude naslednik Martina Edegora i Eberečija Ezea, koji u ovom trenutku igraju za Arsenal i vode ga ka trofejima koji se čekaju godinama. Naravno, pre toga bi engleski tim morao da pobedi konkurenciju, pošto se navodi da je i Bajern iz Minhena zainteresovan za fudbalera čija bi cijena mogla da bude čak 20.000.000 evra na kraju tekuće sezone.

Na to će uticati i domaći trofeji Crvene zvezde, evropski uspjesi koje treba da potvrdi krajem januara, ali i lična statiatika mladog fudbalera. Biće veoma važno i da li će se Vasilije Kostov nalaziti na narednim spiskovima selektora Veljka Paunovića, prvo za azijsku turneju u martu, pa za američku turneju na ljeto, pred Mundijal.