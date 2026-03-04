logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Odluka FS BiH: Nekadašnji predsjednik komiteta za sudije i suđenje i gensek Saveza izbačeni iz fudbala!

Odluka FS BiH: Nekadašnji predsjednik komiteta za sudije i suđenje i gensek Saveza izbačeni iz fudbala!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Potvrđene disciplinske sankcije Ibrahimu Hasanbegoviću i Eldinu Bakoviću.

fs bih Izvor: Promo/FS BiH

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici, održanoj u Sarajevu, razmatrala je zahtjev za potvrđivanje disciplinskih sankcija izrečenih od disciplinskog organa nadležnog saveza Ibrahimu Hasanbegoviću i Eldinu Bakoviću, saopšteno je iz Fudbalskog saveza BiH (FS BiH).

Navedenim pravosnažnim odlukama disciplinskog organa nadležnog saveza Ibrahimu Hasanbegoviću, zbog težih i ponovljenih disciplinskih prekršaja iz člana 78, 79, 82. i 84. stav (3) i (4) Disciplinskog pravilnika FS BiH, izrečena je kazna isključenja iz fudbalske organizacije, uz novčanu kaznu u iznosu od 5000 KM.

Eldinu Bakoviću je, za sticaj disciplinskih prekršaja iz člana 79. stav (1), člana 78. u vezi sa članovima 34. i 38, člana 82. stav (1) i člana 84. stav (3) Disciplinskog pravilnika FS BiH, izrečena jedinstvena kazna zabrane vršenja funkcije u trajanju od dvije godine, kao i novčana kazna u iznosu od 1500 KM.

Razmatrajući predmetni zahtjev Disciplinska komisija FS BiH konstatovala je da se radi o težim disciplinskim prekršajima, te su izrečene disciplinske sankcije srazmjerne počinjenim disciplinskim prekršajima.

Disciplinska komisija FS BiH potvrdila je odluke kojima se Ibrahim Hasanbegović trajno isključuje iz fudbalske organizacije, a Eldinu Bakoviću se zabranjuje vršenje funkcije i rada u fudbalu na period od dvije godine.

Hasanbegović je ranije obavljao dužnost predsjednika Komiteta za sudije i suđenje FS BiH, dok je Baković bio generalni sekretar krovne kuće bh. fudbala.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Fudbalski savez BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC