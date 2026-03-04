Odluka FS BiH: Nekadašnji predsjednik komiteta za sudije i suđenje i gensek Saveza izbačeni iz fudbala!

Potvrđene disciplinske sankcije Ibrahimu Hasanbegoviću i Eldinu Bakoviću.

Izvor: Promo/FS BiH

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici, održanoj u Sarajevu, razmatrala je zahtjev za potvrđivanje disciplinskih sankcija izrečenih od disciplinskog organa nadležnog saveza Ibrahimu Hasanbegoviću i Eldinu Bakoviću, saopšteno je iz Fudbalskog saveza BiH (FS BiH).

Navedenim pravosnažnim odlukama disciplinskog organa nadležnog saveza Ibrahimu Hasanbegoviću, zbog težih i ponovljenih disciplinskih prekršaja iz člana 78, 79, 82. i 84. stav (3) i (4) Disciplinskog pravilnika FS BiH, izrečena je kazna isključenja iz fudbalske organizacije, uz novčanu kaznu u iznosu od 5000 KM.

Eldinu Bakoviću je, za sticaj disciplinskih prekršaja iz člana 79. stav (1), člana 78. u vezi sa članovima 34. i 38, člana 82. stav (1) i člana 84. stav (3) Disciplinskog pravilnika FS BiH, izrečena jedinstvena kazna zabrane vršenja funkcije u trajanju od dvije godine, kao i novčana kazna u iznosu od 1500 KM.

Razmatrajući predmetni zahtjev Disciplinska komisija FS BiH konstatovala je da se radi o težim disciplinskim prekršajima, te su izrečene disciplinske sankcije srazmjerne počinjenim disciplinskim prekršajima.

Disciplinska komisija FS BiH potvrdila je odluke kojima se Ibrahim Hasanbegović trajno isključuje iz fudbalske organizacije, a Eldinu Bakoviću se zabranjuje vršenje funkcije i rada u fudbalu na period od dvije godine.

Hasanbegović je ranije obavljao dužnost predsjednika Komiteta za sudije i suđenje FS BiH, dok je Baković bio generalni sekretar krovne kuće bh. fudbala.