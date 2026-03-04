logo
Dušan Alimpijević je suspendovan: Turci bez milosti za selektora Srbije

Dušan Alimpijević je suspendovan: Turci bez milosti za selektora Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dušan Alimpijević dobio je suspenziju od turskog košarkaškog saveza zbog napada na sudije

Turski košarkaši savez suspendovao Dušana Alimpijevića Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Alimpijević je suspendovan. Na meču između Bešiktaša i Fenerbahčea u finalu Kupa bio je vidno nezadovoljan suđenjem i imao je šta da kaže arbitrima poslije meča. Upravo zbog toga su iz turskog košarkaškog saveza riješili da ga suspenduju. Kako zbog te reakcije, tako i zbog izjave koju je dao.

Alimpijević je suspendovan na dvije utakmice i moraće da plati 680.000 turskih lira, što je oko 13.000 evra. Kazna je prvobitno bila na tri meča, uz veći "udarac po džepu", ali je srpski stručnjak na klupi Bešiktaša u pisanoj formi priznao krivicu i izvinio se što je dovelo do umanjenja sankcija.

"Osjećam se užasno. Užasno! Kao prvo, Fenerbahče je lider Evrolige, imaju sjajan tim, sa sjajnim trenerom, aktuelni su šampioni Evrope i to veoma poštujemo. Ali, ljudi, ne mogu ovo više da prihvatim. Svi će reći 'bilo je 17 razlike', a to ne prihvatam. U prvom dijelu meča šutnuli smo šest slobodnih bacanja, u drugom osam. Oni su imali više od 30", rekao je Alimpijević tada.

Zašto je Alimpijević bio bijesan?

Selektor Srbije bio je vidno ljut zbog ogromne razlike u izvedenim slobodnim bacanjima. Smatrao je da su sudije štitile Fener u tom meču i da su njegovi igrači bili opterećeni faulovima.

"Moj igrač (Devon) Dotson je izbačen trećim faulom, Džona (Metjuz) je takođe bio izbačen trećim faulom. Sa kim da igram? Sa kim da igram? I sada će svi reći: 'O čemu on priča, 17 je razlike.' Jeste, 17 je razlike, bolji su tim, čestitam im, ali pustite nas da igramo. Ne moram da budem trener u turskoj ligi, mogu da sjedim i da gledam utakmice, jer ko zna koliko puta sam sve ovo već rekao", poručio je Alimpijević i otišao ka svlačionici.

