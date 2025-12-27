Turski mediji tvrde da je Bešiktaš održao sastanak sa predstavnicima Evrolige u vezi sa potencijalnim učešćem turskog kluba u elitnom takmičenju.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Dušan Alimpijević i Bešiktaš žele u Evroligu. Navodno bi to moglo da se dogodi u bliskoj budućnosti. Bar tako tvrde izvještaji koji stižu iz Turske. Tamošnji mediji prenose da je došlo i do sastanka između izvršnog direktora Ozkana Arsevena i predstavnika elitnog takmičenja.

Prema informacijama iz Turske Arseven je bio dio važnog sastanka poslije poziva koji je dobio od strane Evrolige. Na njemu je saopštio njihovim predstavnicima da je cilj Bešiktaša da uđe u to takmičenje i da žele da se takmiče na najvišem mogućem nivou.

Vidi opis Dušan Alimpijević se vraća u Evroligu? Održan bitan sastanak, biće drame za mjesto u eliti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Daleko je sve od dogovora u ovom momentu, posebno i zbog novog takmičenja koje se formira. NBA liga u saradnji sa FIBA formiraće NBA Evropu i pitanje je koji od najvećih timova će biti dio tog takmičenja, kao i ko će ostati u Evroligi.

Dok se sve to čeka Dušan Alimpijević i Bešiktaš stavili su jasno do znanja šta žele, a to je mjesto u Evroligi.