Dušan Alimpijević se vraća u Evroligu? Održan bitan sastanak, biće drame za mjesto u eliti

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Turski mediji tvrde da je Bešiktaš održao sastanak sa predstavnicima Evrolige u vezi sa potencijalnim učešćem turskog kluba u elitnom takmičenju.

Bešiktaš bi se mogao vratiti u Evroligu Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Dušan Alimpijević i Bešiktaš žele u Evroligu. Navodno bi to moglo da se dogodi u bliskoj budućnosti. Bar tako tvrde izvještaji koji stižu iz Turske. Tamošnji mediji prenose da je došlo i do sastanka između izvršnog direktora Ozkana Arsevena i predstavnika elitnog takmičenja.

Prema informacijama iz Turske Arseven je bio dio važnog sastanka poslije poziva koji je dobio od strane Evrolige. Na njemu je saopštio njihovim predstavnicima da je cilj Bešiktaša da uđe u to takmičenje i da žele da se takmiče na najvišem mogućem nivou.

Daleko je sve od dogovora u ovom momentu, posebno i zbog novog takmičenja koje se formira. NBA liga u saradnji sa FIBA formiraće NBA Evropu i pitanje je koji od najvećih timova će biti dio tog takmičenja, kao i ko će ostati u Evroligi.

Dok se sve to čeka Dušan Alimpijević i Bešiktaš stavili su jasno do znanja šta žele, a to je mjesto u Evroligi.

Tagovi

Dušan Alimpijević KK Bešiktaš Evroliga

