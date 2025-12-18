logo
"Kakav je to projekat bez Zvezde i Partizana": Dušan Alimpijević digao glas protiv NBA Evrope

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Trener Bešiktaša Dušan Alimpijević ne razumije plan NBA u Evropi.

Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije i aktuelni trener Bešiktaša Dušan Alimpijević govorio je o mogućnosti da se njegov tim priključi NBA Evropi čiji je početak planiran za oktobar 2027. godine. Za sada nema konkretnih informacija o klubovima koji će uzeti učešće u novom takmičenju, ali se čini da je lista gradova konačna. Među njima je i Istanbul, dok su Beograd i Srbija ostali van prostora ambicioznog plana Amerikanaca.

Da li je Bešiktaš dobio poziv od NBA Evrope? "Slušajte, mislim da bi trebalo da pričamo o NBA Evropi drugi put. Danas smo igrali utakmicu Evrokupa, koja je u okviru organizacije Evrolige. Vidite da je Bešiktaš povezan sa Evroligom preko Evrokupa. Dakle, daćemo sve od sebe u Evrokupu. O tome ćemo pričati kada NBA dođe u Evropu. Kao što vidite, izgleda da ne namjeravaju da uključe mnogo timova. Na primjer, nisam vidio da pokazuju interesovanje za bilo koji srpski tim, tako da nisam siguran kakav će ovo biti projekat. Vidjećemo", rekao je Alimpijević i jasno stavio do znanja da mu se ne dopada to što je Beograd izostavljen iz velikih planova.

Šta su posljednje informacije o NBA Evropi?

Komesar NBA Lige Adam Silver govorio je o novom projektu NBA u Evropi. Prema njegovim riječima plan je da ozbiljniji i konkretni razgovori sa zainteresovanim stranama počnu u januaru ili krajem januara. Trenutno je plan da 12 gradova bude uključeno i prema nekim najavama trebalo bi da takmičenje za početak ima 16 klubova.

Iako se Crvena zvezda i Partizan ne nalaze na listi potencijalnih učesnika i Beograd nije među gradovima koji su poželjni za širenje NBA, izgleda da lista učesnika nije konačna.

"Trenutno bacamo veoma široku mrežu i u suštini pozivamo koji su zainteresovani, dođite, objasnite nam zašto ste zainteresovani, kako vidite priliku, koje resurse biste uložili, a zatim ćemo sve te informacije obraditi", rekao je Silver i dodao:

"A onda mislim da ćemo negdje krajem januara, ili u januaru, biti u poziciji da vodimo ozbiljnije razgovore sa tim zainteresovanim stranama."

Srbija preokrenula, prva pobeda Alimpijevića na klupi Srbije
Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

