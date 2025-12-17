Svi su dobrodošli, a Zvezda i Partizan? NBA kreće u "lov" na evropske klubove, ovo je rok

Komesar NBA lige Adam Silver otkrio je kada počinju pregovori sa potencijalnim učesnicima novog evropskog takmičenja.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Komesar NBA Lige Adam Silver govorio je o novom projektu NBA u Evropi. Prema njegovim riječima plan je da ozbiljniji i konkretni razgovori sa zainteresovanim stranama počnu u januaru ili krajem januara.

U emisiji posvećenoj NBA gdje je domaćin legendarni Dirk Novicki upitan je za veliki projekat, ali nismo dobili previše novih detalja. Interesovanje za NBA Evropu je ogromno, što znači da nas u naredne dvije godine očekuju velike promjene na Starom kontinentu.

Silver kaže da interesovanje dolazi sa svih strana: "Fudbalskih klubova, nekih koji imaju košarkaške timove, nekih koji nemaju košarkaške timove, postojećih košarkaških organizacija koje bi potencijalno bile zainteresovane da se pridruže našoj ligi. Razgovaramo sa drugim organizacijama ili pojedincima koji ne posjeduju nijedan tim, a koji bi bili zainteresovani ako bismo se proširili na Evropu, istražujući mogućnosti", rekao je Siver i dodao:

"Prelazimo na novi nivo, imaćemo više specifičnih razlogovora, utvrdićemo ko želi da se priduži našoj organizaciji. Svjesni smo da je infrastruktura drugačije, da je Evropa specifična košarkaška sredina i u narednom periodu ćemo sve intenzivnije razgovarati", rekao je Silver.

“The interest has been off the charts.”



Commissioner Adam Silver provides the latest update on a potential NBA Europe expansion.pic.twitter.com/fj7mhfYISH — NBA on Prime (@NBAonPrime)December 17, 2025

Svi su dobrodošli

Iako se Crvena zvezda i Partizan ne nalaze na listi potencijalnih učesnika i Beograd nije među gradovima koji su poželjni za širenje NBA, izgleda da lista učesnika nije konačna.

"Trenutno bacamo veoma široku mrežu i u suštini pozivamo koji su zainteresovani, dođite, objasnite nam zašto ste zainteresovani, kako vidite priliku, koje resurse biste uložili, a zatim ćemo sve te informacije obraditi", rekao je Silver i dodao:

"A onda mislim da ćemo negdje krajem januara, ili u januaru, biti u poziciji da vodimo ozbiljnije razgovore sa tim zainteresovanim stranama."

Šta kažu iz FIBA?

FIBA i NBA će biti partneri u formiranju novog takmičenja, dok će Evroliga ostati najveći takmac, mada generalni sekretar FIBA Andreas Zaglis to nije nazvao baš tako.

"Prvo bih da prokomentarišem jednu stvar, ne bih nazvao ovo NBA takmičenjem. Kao što smo rekli, FIBA će biti dio toga, možete ga zvati NBA FIBA takmičenjem, onda ću se složiti. Ovo bi bilo partnerstvo, ne NBA takmičenje, već takmičenje koje će većim dijelom da vode specijalisti iz NBA lige, ali želim da podvučem da uloga FIBA nije samo da im da blagoslov, već da radimo zajedno. Vodimo takmičenja od 1950. godina. FIBA LŠ je takmičenje koje je dijelom u vlasništvu FIBA i naša ambicija je da ako se napravi takmičenje sa NBA, da će FIBA biti zajedno, da nije samo NBA takmičenje, već NBA i FIBA i to je veoma važno jer to je tražio FIBA Centralni odbor.

Potvrdio je da je cilj FIBA da svi zajedno rade na tome, sa Evroligom i svim učesnicima. "Za nas ne postoji tim Evrolige, svi su oni dio FIBA, iako su neki dio EKA koja je u Evroligi. Brinemo i za njih i njihove uloge, želimo da i oni stvaraju novac što nije uvijek bio slučaj, što je bio dio problema. Bili su 27. maja svi sa nama, posjetili su nas, pripremili smo za njih put kroz istoriju, jer je njihova istorija povezana sa FIBA. Naš posao je da u ovom ekosistemu nađemo mjesto za sve, bilo kroz elemente biznisa ili nove ekonomije, onda je pitanje onih koji pregovaraju, mi se nećemo baviti pregovorima o finansijama, samo ne želimo da se osjećaju kao da nemaju prednost. Neki od timova u Evroligi imaju pravo glasa, neki nemaju, što je malo čudan sistem lige. Neki su se javno oglašavali, neki imaju drugačije agende. Nije lako ni za EKA ni za FIBA da ih sve dovedemo da budu zajedno. Naš cilj je da svi budu zajedno. Moj fokus je na strukturi."

(MONDO)