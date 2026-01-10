"Odigrao sam užasno": Luka Dončić isključen u drami, a Lebron pokazao da su ga stigle godine

Pogledajte kako su L.A. Lejkersi izgubili protiv Milvokija iako su bili u utakmici do samog kraja.

Izvor: Twitter/ohnohedidnt24/printscreen

Nešto ne funkcioniše u L.A. Lejkersima i to smo vidjeli i prethodne noći protiv Milvokija. Baksi su slavili 105:101, iako su Lejkersi imali napad za pobjedu preko Lebrona Džejmsa koji je krenuo u prodor, ostao bez lopte, a onda je Porter sa linije za slobodna bacanja postavio konačan rezultat.

LEBRON JAMES FOR THE WINpic.twitter.com/CbnE63Vmao — Logion Noops (@LogionNoops)January 10, 2026



Zašto lopta nije bila kod Luke Dončića u odlučujućim trenucima? Razlog je to što je isključen 16 sekundi prije kraja meča, kad je napravio šestu ličnu, što mu se desilo prvi put još od 2022. godine, a treći put u NBA karijeri.

Luka Doncic gets called for the VERY questionable foul with just 16 seconds remaining, making his 6th of the night and giving the Bucks an easy opportunity to pull aheadpic.twitter.com/5BjSJX30k3 — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA)January 10, 2026



I da je ostao na terenu, pitanje je da li bi nešto promijenio. Luka Dončić je igrao do tog trenutka loš meč iako je bio na korak od tripl-dabla. Imao je 24 poena, devet skokova, devet asistencija i dvije ukradene lopte, ali je šutirao samo 8/25 iz igre, dok je polovičan bio i sa "penala" (4/8). Na sve to, s njim na parketu Lejkersi su imali "-14" i nije iznenađenje da je poslije meča rekao da je "odigrao užasno".

Nešto bolji bio je Džejms sa 26 poena, deset asistencija i devet skokova, uz tri ukradene lopte, ali ta "izgubljena lopta" zbog koje su Lejkersi izgubili ipak je obilježila meč, dok opet nije bilo "treće violine" usljed povrede Ostina Rivsa.

Luka: "It was a terrible day for me"pic.twitter.com/CqZK0NZjp3 — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24)January 10, 2026



Što se tiče Milvokija, predvodio ga je Kevin Porter sa 22 poena, dok je Adetokunbo imao jedan manje.

