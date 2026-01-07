"Luka je gazda i meni nije problem da to kažem": Lebron pred svima predao krunu Srbinu

Luka Dončić je glavni igrač Los Anđeles Lejkersa i njemu mora da se prilagodi Lebron Džejms. Ko to kaže? Pa glavom i bradom Kralj.

Izvor: BASKETMAN/Youtube/Printscreen

Luka Dončić i Lebron Džejms odigrali su nevjerovatan meč. U pobjedi Los Anđeles Lejkersa protiv Nju Orleans Pelikansa uspjeli su da postignu po 30 poena, a iako je statistički bolji bio Lebron sa po 8 skokova i asistencija ključni šut na meču pogodio je Luka Dončić.

"Apsolutno je uvijek zabavno to vidjeti. Pogotovo kada se meč lomi. On stalno radi takve stvari, ne postoji šut koji će isprobati koji ne može da pogodi. Znamo da ga zovu Luka Medžik sa razlogom", rekao je Lebron nakon što je Dončić pogodio šut koji je odlučio utakmicu.

Ove sezone Lejkersi traže još pojačanja kako bi nastavili da pobjeđuju, a baš na pravoslavni Božić Lebron je jasno rekao ko je gazda u Lejkersima. I to njemu ne smeta.

"Luka ne mora da prilagodi svoju igru meni. Koliko on ima godina, 26-27? Ima 27 godina i on je glavni igrač ove ekipe. Na nama je da prolagodimo igru njemu i prilagodimo se. Pokušavamo da radimo za njega. Znamo da je nevjerovatan pikenrol igrač, da je neverovatan šuter. Da može da igra odbranu, a da su na njemu četvore, a nekad i šest očiju. Na nama je da ga dovedemo u dobre situacije. To za mene nije problem. Ne znam, kao da ljudi ne gledaju košarku", rekao je jasno i glasno novinarima poslije meča Lebron Džejms.

Šta je Luka rekao o Lebronu Džejmsu?

Izvor: BASKETMAN/Youtube/Printscreen

"On nije normalan. Ja ću sa 41 godinom vjerovatno šepati okolo. Šalu na stranu, nevjerovatno je gledati ga svaki dan. Vidio sam da je zakucao "vjetrenjaču", to je zaista nevjerovatno", uzvratio je svom saigraču komplimente poslije utakmice Luka Dončić.