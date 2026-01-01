"Pogledajte šta je uradio Dončić, to me frustrira": Redži Miler javno kritikuje Luku zbog odbrane

Redži Miler otvoreno kritikuje Luku Dončića zbog načina na koji igra odbranu. Tako je bilo i na meču Lekersa i Detroita

Luka Dončić ponovo se našao na meti kritika. Javno ga je prozivao legendarni košarkaš Redži Miler kome je zasmetao način na koji je igrao odbranu na meču protiv Detroita. Lejkesi su taj meč ubedljivo izgubili (128:106), a jedan detalj je u centru pažnje.

"Pogledajte Luku ovdje. Luka, sasvim je okej da pomjeriš malo stopalo i da pomogneš saigraču. Šta je uradio? Samo je podigao ruke u vazduh. Mene bi ovakve stvari frustrirale. Dončića volim, superstar je, ali ne smije ovako", poručio je Miler koji je jedan od najboljih trojkaša u istoriji NBA lige i petorstruki Ol-star.

Lejkersi su trenutno na petom mjestu na Zapadu sa skorom 20-11, ali su u posljednjih pet mečeva upisali samo jedan trijumf.