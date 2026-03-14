Da li Novak Đoković ima veće šanse u Majamiju? Jedan detalj mogao bi da mu donese 102. titulu

Da li Novak Đoković ima veće šanse u Majamiju? Jedan detalj mogao bi da mu donese 102. titulu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Očekuje se da će Novak Đoković igrati na turniru u Majamiju, a samim tim se očekuje i da će imati bolji plasman nego na Indijan Velsu.

Srpski teniser i ujedno najbolji svih vremena Novak Đoković (38) vjerovatno će se boriti u Majamiju. Nakon što je ispao u osmini finala Indijan Velsa, veruje se da će osvajač 24 grend slem titule imati mnogo veće šanse na narednom turniru američke turneje, a evo i zbog čega - tajna je u podlozi koja Novaku znatno više odgovara.

Novak Đoković je prije ravno 10 godina bio šampion, već naredne godine ispao je u osmini finala, a da mu Indijan Vels ne leži govori i činjenica da je tek 2026. ponovio uspjeh iz 2017, pošto je stigao do četvrtog kola turnira. Opšte je poznato da srpskom teniseru ne odgovara prvi turnir u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je zato u Majamiju već dokazan.

U godini za nama, Novak je baš u Majamiju stigao do borbe za titulu, prvu u sezoni, ali je na nju morao da pričeka jer je za rivala imao Jakuba Menšika. Čeh je na taj način osvojio prvu titulu na mastersu 1000.

Bilo kako bilo, Novak bi mogao da ima sreće, ali i veliku priliku za 102. titulu u karijeri. Tajna je u podlozi koja Đokoviću više odgovara, riječ je o brzom terenu, koji posebno doprinosi u fazi karijere u kojoj se srpski teniser nalazi. Međutim, ono što predstavlja brigu definitivno je stanje podlaktice Novaka Đokovića.

Ipak, Novak je u Melburnu pokazao da i te kako može da bude konkurentan naspram mlađih rivala koji trenutno vedre i oblače tenisom. Uspio je da u polufinalu grend slema pobijedi Janika Sinera, dok protiv Karlosa Alkaraza, osim u prvom setu, nije imao velike šanse.

