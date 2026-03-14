Srbija gazi ka odbrani titule: Basketaši bez poraza do polufinala

Basketaška reprezentacija Srbije pobijedila je Litvaniju, a onda i Španiju za polufinale FIBA Kupa šampiona.

Srbija je poslije ubjedljive pobjede nad Tajlandom, dominaciju FIBA Kupu šampiona pokazala je i nad Litvanijom koju je savladala 20:18, a onda i nad Španijom od koje je bila bolje 21:17. Iako se čini da je susret sa Litvancima bio neizvesniji, zbog rezultata, stvari stoje drugačije. "Orlovi" su mnogo veću borbu vodili protiv Španije, ali na kraju obezbijedili plasman u polufinale.

Srbija nije od starta povela protiv Litvanije, ali su ubrzo basketaši Srbije pronašli ritam i ušli u seriju, pa su imali 7:3 u trećem minutu meča. Igralo se tako da je Srbija sve vrijeme imala kontrolu nad utakmicom, a onda je u sedmom minutu Marijus Uzupis postigao dvojku, pa je bio precizan i sa linije penala za dva poena zaostatka (15:13). Srbiji je bila potrebna sigurnija igra u finišu meča, a stvari su bile potpuno jasne kad je Marko Branković bio precizan za dva poena četiri sekunde prije kraja susreta.

Najefikasniji na meču bio je ponovo Filip Kaluđerović, kao i u susretu protiv Tajlanda, ovog puta je postigao sedam poena. Slijedio ga je Marko Branković sa šest, dok je Nenad Nerandžić susret završio sa četiri, ali je imao i četiri skokova. Stefan Milivojević je postigao tri poena.

Možda pobjeda djeluje ubjedljivo s obzirom na to da se u basketu postiže jedan ili dva poena, ali je Srbija igrala vrlo tijesan meč.

Srbija je grupnu fazu završila kao prva, bez poraza, odnosno sa maksimalne tri pobjede.