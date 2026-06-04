logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čudo na Rolan Garosu: Kvalifikantkinja u finalu, bajka se nastavlja

Čudo na Rolan Garosu: Kvalifikantkinja u finalu, bajka se nastavlja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Poljakinja Maja Hvalinjska pobijedila je u devetom meču zaredom i obezbijedila duel za titulu u Parizu.

Maja Hvalinjska Izvor: MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Čudo na Rolan Garosu! Kvalifikantkinja Maja Hvalinjska plasirala se u finale na pariskoj šljaci, pošto je u dva seta savladala Ruskinju Dijanu Šnajder sa 7:6 (4), 6:4.

I samo polufinale je bilo senzacija. Šnajder je u četvrtfinalu šokirala Arinu Sabalenku, dok je Hvalinjska bila bolja Ane Kalinskaje. Poljakinja je nanizala devet pobjeda zaredom, prošla tri kola kvalifikacija, a onda su redom padale Ženg, Mertens, Sakari, Peri i Kalinskaja.

U finalu je čeka Ruskinja Mira Andrejeva koja je furiozno savladala Martu Kostjuk sa 6:1, 6:3. Ovo je prvi put da imamo ovakvu senzaciju na Rolan Garosu, a pamti se ovakav podvig od strane Eme Radukanu na US openu 2021. godine.

Kako je Maja stigla do finala?

Gledali smo žestoku borbu 23. i 113. igračice svijeta. U prvom setu su razmijenile po jedan brejk, ali je Poljakinja znatno bolje odigrala u taj-brejku i povela sa velikih 1:0.

Na startu drugog seta brejk je napravila Maja, da bi ribrejkom uzvratila Dijana. Rasplamsala se borba, a onda se ključni momenat dogodio pri rezultatu 4:3 za Ruskinju, zatražila je medicinski tajm-aut, a onda pretrpjela brejk. Maja je ostala pribrana i iskoristila prvu meč loptu za podvig karijere!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Maja Hvalinjska Tenis teniserke Rolan Garos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC