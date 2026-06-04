Čudo na Rolan Garosu: Kvalifikantkinja u finalu, bajka se nastavlja

Poljakinja Maja Hvalinjska pobijedila je u devetom meču zaredom i obezbijedila duel za titulu u Parizu.

Izvor: MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Čudo na Rolan Garosu! Kvalifikantkinja Maja Hvalinjska plasirala se u finale na pariskoj šljaci, pošto je u dva seta savladala Ruskinju Dijanu Šnajder sa 7:6 (4), 6:4.

I samo polufinale je bilo senzacija. Šnajder je u četvrtfinalu šokirala Arinu Sabalenku, dok je Hvalinjska bila bolja Ane Kalinskaje. Poljakinja je nanizala devet pobjeda zaredom, prošla tri kola kvalifikacija, a onda su redom padale Ženg, Mertens, Sakari, Peri i Kalinskaja.

U finalu je čeka Ruskinja Mira Andrejeva koja je furiozno savladala Martu Kostjuk sa 6:1, 6:3. Ovo je prvi put da imamo ovakvu senzaciju na Rolan Garosu, a pamti se ovakav podvig od strane Eme Radukanu na US openu 2021. godine.

Kako je Maja stigla do finala?

Gledali smo žestoku borbu 23. i 113. igračice svijeta. U prvom setu su razmijenile po jedan brejk, ali je Poljakinja znatno bolje odigrala u taj-brejku i povela sa velikih 1:0.

Na startu drugog seta brejk je napravila Maja, da bi ribrejkom uzvratila Dijana. Rasplamsala se borba, a onda se ključni momenat dogodio pri rezultatu 4:3 za Ruskinju, zatražila je medicinski tajm-aut, a onda pretrpjela brejk. Maja je ostala pribrana i iskoristila prvu meč loptu za podvig karijere!