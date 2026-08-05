Dejan Stanković je bio iznerviran pitanjima o Deriku Lukasenu nakon poraza Crvene zvezde od Hapoel Berševe.

Izvor: Youtube/FK Crvena zvezda/printscreen

Crvena zvezda odigrala je loš meč u Mađarskoj i izgubila je od Hapoel Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona (1:0), a u moru grešaka - čini se da se najviše pričalo o onima Derika Lukasena. Kod gola koji je postigao Hapoel, nije vidio kako mu Zahi Ahmed dolazi iza leđa, dobio je lošu loptu od Mateuša Magaljaeša, dok je takođe u nastavku dobio i crveni karton koji je srećom po Zvezdu poništen zbog VAR intervencije.

Pogledajte 00:32 Crvena zvezda gubi od Hapoel Berševe u Madjarskoj Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

S obzirom na to da je poslednji "upao" u startnu postavu Zvezde, ni sedam dana po dolasku, svi reflektori okrenuti su ka njemu, a trener Dejan Stanković bio je spreman da ga brani na konferenciji za medije - na kojoj je govorio i o pritisku koji je napravljen na njega da (konačno) uđe u Ligu šampiona poslije tri neuspjela pokušaja.

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Na prvo i drugo pitanje koje se ticalo Derika Lukasena i njegove partije Stanković je ostao pribran, a već kod trećeg je morao da podigne ton jer mu se nije svidjelo što je konstatovano da je štoper iz Gane bio nesiguran.

"Ne razumijem pitanje u vezi sa Lukasena. Postavite mi konkretno pitanje o Lukasenu! Ovo je drugo ili treće pitanje", rekao je trener Zvezde poslije utakmice: "Moguće, moguće da je bio nesiguran. Da završim sa Lukasenom, da ne budem nedorečen, dobio je dosta duela, prva utakmica poslije Svjetskog prvenstva. Dobiću ga dosta boljeg u revanšu, momak je fenomenalan, iskusan igrač, da mu fali neki minut, da".

Vidi opis Dejan Stanković se iznervirao zbog novinara: "Ne razumijem, ovo je treće pitanje o njemu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Da sam rizikovao sa njim - jesam, ali biće bolji u revanšu, opet bih to uradio. Opet bih ga stavio u prvih 11, ne zato što se inatim sada, nego zato što mi treba za dalje", naglasio je Stanković.

Podsjetimo, Zvezda u subotu igra protiv Novog Pazara, a već idućeg utorka od 20 časova revanš sa Hapoelom u Beogradu.

Vidi opis Dejan Stanković se iznervirao zbog novinara: "Ne razumijem, ovo je treće pitanje o njemu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

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(MONDO)