Fudbaleri Crvene zvezde zaćutali poslije poraza: Niko nije stao pred novinare

Niko među igračima Crvene zvezde nije dao izjavu poslije poraza od Hapoel Berševe u Sombathelju u Mađarskoj. Nakon što je prvak Izraela pobijedio ekipu Dejana Stankovića i stekao prednost 1:0 pred revanš u Beogradu, javnost u Srbiji ostala je uskraćena komentara bilo koga od fudbalera crveno-bijelih.
Za razliku od Dejana Stankovića, koji je ispunio svoju obavezu i stao pred kamere TV Arena sport i pojavio se na konferenciji za novinare, koliko god mu bilo teško, fudbaleri Zvezde nisu željeli da pričaju, već su se pravo iz svlačionice prebacili u autobus i krenuli ka Beogradu.
Pred ekipom Zvezde je sigurno višednevna analiza lošeg nastupa u Mađarskoj, a onda i meč protiv Novog Pazara u subotu od 20 časova u Superligi Srbije. Ta utakmica biće uvod u utorak i u meč odluke protiv Izraelaca, poslije kojeg će se znati da li će Zvezda u plej-of za Ligu šampiona protiv Arhusa ili Sabaha ili će u plej-of za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj.