Fudbaleri Crvene zvezde nisu dali izjave poslije poraza od Hapoel Berševe, ostavivši tako javnost bez komentara o svom lošem nastupu.

Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved

Niko među igračima Crvene zvezde nije dao izjavu poslije poraza od Hapoel Berševe u Sombathelju u Mađarskoj. Nakon što je prvak Izraela pobijedio ekipu Dejana Stankovića i stekao prednost 1:0 pred revanš u Beogradu, javnost u Srbiji ostala je uskraćena komentara bilo koga od fudbalera crveno-bijelih.

Za razliku od Dejana Stankovića, koji je ispunio svoju obavezu i stao pred kamere TV Arena sport i pojavio se na konferenciji za novinare, koliko god mu bilo teško, fudbaleri Zvezde nisu željeli da pričaju, već su se pravo iz svlačionice prebacili u autobus i krenuli ka Beogradu.

Pred ekipom Zvezde je sigurno višednevna analiza lošeg nastupa u Mađarskoj, a onda i meč protiv Novog Pazara u subotu od 20 časova u Superligi Srbije. Ta utakmica biće uvod u utorak i u meč odluke protiv Izraelaca, poslije kojeg će se znati da li će Zvezda u plej-of za Ligu šampiona protiv Arhusa ili Sabaha ili će u plej-of za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj.

Vidi opis Fudbaleri Crvene zvezde zaćutali poslije poraza: Niko nije stao pred novinare Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

(MONDO)