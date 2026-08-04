Ocjene Zvezde: Zašto je Stanković "brisao tablu" u poluvremenu? Očigledno je

Dejan Stanković mogao da vidi šta sve ne valja u igri Crvene zvezde, a ni njegov nastup nije zaslužio visoku ocjenu zbog poraza od Hapoela iz Berševe.

Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda je poslije blijedog, nesigurnog, pa i uplašenog nastupa poražena u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona - u mađarskom gradu Sombathelj bolji je bio Hapoel Berševa (1:0). I to uprkos tome što je srpski šampion skoro 40 minuta drugog dijela meča imao igrača više na terenu.

Upravo u tim trenucima tim Dejana Stankovića propustio je šansu da pritisne, nadigra protivnika, stvori šanse i na kraju - stigne bar do neriješenog rezultata ili preokreta, koji bi značajno olakšali posao u revanšu koji se igra u Beogradu. Ovako, sigurno je da neće biti sve, samo ne lako.

Pošto Zvezda nije odigrala sjajan meč u Mađarskoj, ocjene njenih fudbalera ne mogu biti visoke. Pojedinci su jedva zaslužili prelaznu ocjenu, dok su među najboljima bila i dvojica fudbalera koja su pred finiš napustila teren (Bukari i Duarte), jer je trener Zvezde očekivao da rezervisti moraju podići tempo meča u finišu susreta. To se, ipak, nije desilo ni kada su u 46. minutu ušli Elšnik, Arnautović i Čam, a ni kada su u 74. minutu ušli Katai i Loizu.

Ovako smo vidjeli učinak igrača Zvezde:

Mateuš Magaljaeš - 5

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

U prvom minutu predriblao napadača Hapoela, srpskog fudbalera Igora Zlatanovića. Uvalio "vruć krompir" Lukasenu, nakon čega je kapitulirala odbrana Zvezde. Bio nemoćan kod poništenog gola Hapoela. Osim toga nije imao mnogo posla na ovom meču, odnosno prilike da se iskupi za veliku grešku.

Seol Jung Vu - 6

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Sticajem okolnosti, tokom većeg dijela meča bio je jedan od najbitnijih igrača za napad Crvene zvezde. U prvom dijelu meča sjajno je pratio akcije Bukarija i Duartea koji su kombinovali u prostoru ispred njega, kad je to nastavio da radi i kada se u igri pojavio Čam, pa je opšti utisak da je Zvezda mogla i malo bolje da ga iskoristi dok je imala igrača više na terenu.

Derik Lukasen - 5

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Bio je jak u duelima i siguran sa loptom u nogama, a onda je postao jedan od dva glavna krivca za gol Izraelaca. Mateuš mu je odigrao loptu u noge iako je vidio da će uskoro imati igrača na leđima, a Lukasen ostao na petama - što je omogućilo da Zaki Ahmed dobije duel, a onda i realizuje zicer. Moglo je da postane mnogo gore kada mu je glavni arbitar na nagovor svoje pomoćnice pokazao direktan crveni karton, ali je VAR "prepolovio" kaznu.

Strahinja Eraković - 5,5

Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved

Mogao je lako i štoper Crvene zvezde da bude među kandidatima za izmjenu, prije nego neki od dvojice fudbalera koji su izašli u "drugoj turi". Zbog svoje nesigurnosti dobio je žuti karton u prvom dijelu meča, a igrači Hapoela svjesno su mu ostavljali prostor izazivajući ga da ponese loptu ka sredini terena.

Nair Tiknizjan - 6

Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved

Gušila ga je blijeda partija Mirka Ivanića, pa se rastrčao u drugom dijelu meča kada se otvorilo više prostora, ali osim čiste fizike nije donio mnogo ovoj utakmici. Ona je najviše koristila Crvenoj zvezdi kada je Tiknizjan jedini na terenu imao snage da juri ofanzivce Hapoela i sprečava napade koji su mogli da dovedu do dupliranja zaostatka srpskog šampiona.

Mohamed Abu Fani (do 46. minuta) - 5,5

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Ponovo je trebalo da bude glavni igrač Crvene zvezde, ali do poluvremena nismo vidjeli kako diktira tempo meča. Previše neodgovoran dok bira rješenja kada ima loptu u nogama i premalo zainteresovan za dobre defanzivne reakcije kada je protivnik napadao. Ostavljao Krunića na vjetrometini, a nije dovoljno dobro kreirao da bi se tolerisalo takvo ponašanje.

Rade Krunić - 6

Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fantastično izblokirao udarac Zlatanovića sa ivice kaznenog prostora, u 11. minutu meča, nakon velike greške Abu Fanija. Imao mnogo problema da brani prostor koji je ostajao oko njegovog partnera u veznom redu, pa mu je daleko lakše bilo da igra u nastavku meča kada je Elšnik stao pored njega.

Osman Bukari (do 73. minuta) - 6

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Morao bolje da reaguje u prvom napadu Zvezde, kada je odlučio da ribla čuvara umjesto da odloži loptu ka Seolu koji se ubacio iza njegovih leđa. Osim toga, bio najbolji igrač Crvene zvezde - brzinom pravio ogroman problem i najlakše prebacivao igru pred kazneni prostor rivala. Učestvovao je u "izvlačenju" crvenog kartona, ali Zvezda od toga nije imala dovoljno koristi.

Vasilije Kostov (do 46. minuta) - 5,5

Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od trojice fudbalera koje je Dejan Stanković izveo iz igre na poluvremenu, za Vasu bi se moglo reći da je bio najmanje loš. Nije ovo bilo ništa posebno od njega, ali je malo više od Abu Fanija i Ivanića pokazivao da je stigao na utakmicu.

Mirko Ivanić (do 46. minuta) - 5

Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved

Rekreativno šutirao na isteku šestog minuta, u drugom opasnom napadu Zvezde. Nešto slično ponovio dva puta pre nego što je zamijenjen. Odigrao jedno od najlošijih poluvremena u svojoj karijeri, barem onom dijelu u kojem mu je Dejan Stanković trener. Sva rješenja koja je izabrao od prvog minuta do poluvremena bila su ili pogrešna ili prekasno donijeta. Čini se da je u fazi karijere kada mu fali žustrine - ona nikada nije bila njegova glavna odlika, ali je sada izraženija nego ikad.

Bruno Duarte (do 73. minuta) - 6

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Kretnjama je stvarao ogromne probleme fudbalerima Hapoela. Igrao je po oba krila, kao ofanzivni ili centralni vezni, ali sve dobro što je donosio nije moglo da se naplati. Kao da je falilo malo komunikacije ili uigranosti između njega i Bukarija.

Timi Maks Elšnik (od 46. minuta) - 6

Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved

Donio je ogroman napredak u igru Crvene zvezde, pomogao srpskom timu da uspostavi kontrolu na sredini terena i mnogo smirenije distribuirao lopte - bez uvlačenja svojih saigrača u probleme. Zvezda je sa njim na terenu imala bolju strukturu na sredini terena, što je zabrinjavajuće u ovom dijelu sezone.

Muhamed Čam (od 46. minuta) - 6,5

Imao je fantastičan pokušaj odmah nakon što je Zvezda ostala sa igračem više na terenu. Pokazao je u tom momentu da srpski tim mora da stigne bar do izjednačenja na ovom meču. Trudio se da napravi preokret, možda i najviše od svih petorice fudbalera koji su u nastavku dobili priliku da igraju.

Marko Arnautović (od 46. minuta) - 6,5

Izvor: MN PRESS

Najiskusniji fudbaler Crvene zvezde nije uspijevao da stigne do zicera koje bi pretvorio u gol, jer je gužva u kaznenom prostoru Hapoela bila kao na beogradskim ulicama. Često je gledao ka klupi, pokazivao Dejanu Stankoviću da njegovi saigrači ne vrši dovoljan presing i da kompletna ekipa mora da bude aktivnija kako bi stigla do gola.

Loizos Loizu (od 73. minuta) - 6

Nekoliko solo prodora, beskorisnih kombinacija na malom prostoru i nedovoljno opasnosti po gol protivnika. Možda i nije bio najbolje rješenje za ovu utakmicu.

Aleksandar Katai (od 73. minuta) - 5,5

Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved

Premalo konkretnih poteza vidjeli smo od Zvezdinog veterana. Ponovo će se dovesti u pitanje koliko zaista Zvezdi može da pomogne u Evropi u 36. godini.

Dejan Stanković - 6

Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pravovremeno je trener Crvene zvezde uočio koja trojica fudbalera moraju da napuste teren i već na poluvremenu ih zamijenio, locirajući ogromne probleme u iznošenju lopte, građenju akcija, pokušajima da Beograđani ostvare kakvu god tečnost u igri... Zvezda je u prvih desetak minuta nastavka došla sebi, preuzela igru, za to se "nagradila" crvenim kartonom rivala, ali onda - ništa.

Premalo fudbala odigrali su Stankovićevi fudbaleri kada su bili brojniji. Nisu tada pomogle ni još dvije izmjene koje je trener Zvezde napravio (Katai i Loizu), jer su novajlije na terenu ostavile mlak, blijed, nedovoljan utisak. U kvalifikacijama za Ligu šampiona mora mnogo bolje od ovoga.

(MONDO, Dušan Ninković)