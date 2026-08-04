Džabari Parker je pauzu između dve sezone iskoristio da se vrati u Ameriku i tamo je posjetio Djuk koledž.

Izvor: MN PRESS

Džabari Parker je pauzu između dvije sezone odlučio da provede kod kuće. Vratio se u Ameriku i tamo je odlučio da posjeti svoj bivši tim. Otišao je na univerzitet "Djuk" i tamo se obratio mladim košarkašima koji tamo nastupaju.

"Džabari, dobro došao nazad", napisao je "Djuk" na društvenim mrežama uz fotografije i snimak njegove posjete.

Vidi opis "Džabari, dobro došao nazad": Pojavile se fotke, evo gdje je otišao Parker Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Imao je i kratko obraćanje i za igrače tokom svoje posjete.

"Sada imamo određeno iskustvo i napravićemo velike stvari. I ja sam dio tima, iako sada pratim iz daleka sve. I dalje sam uz vas, redovno provjeravam kakvo je stanje, a svako može da me pozove", rekao im je Džabari koji je jedinu koledž sezonu proveo baš tu (2013/14) poslije čega je na NBA draftu izabran kao drugi pik.

Gdje će Džabari Parker?

Džabari Parker ima ugovor sa Partizanom, ali ga ne želi ni Đoan Penjaroja, niti on ima želje da ostane u klubu. Posebno pošto je drugi dio prethodne sezone proveo u Huventudu.

Da li će da se vrati u tim iz Badalone ili će da gleda neki drugi klub, ostaje da se vidi.

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Pogledajte 02:04 Džabari Parker izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)