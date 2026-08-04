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Košmarni početak Lukasena u Zvezdi: Kiks na debiju, zakomplikovao put ka Ligi šampiona

Košmarni početak Lukasena u Zvezdi: Kiks na debiju, zakomplikovao put ka Ligi šampiona

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Debi Derika Lukasena u Crvenoj zvezdi obilježen je skupim kiksem protiv Hapoela, poslije kojeg je srpski šampion primio gol u Mađarskoj.

kiks derika lukasena na zvezda hapoel berseva. Izvor: TV Arena sport/screenshot

Novi štoper Crvene zvezde Derik Lukasen imao je košmarni debi na utakmici protiv Hapoela Berševe u Mađarskoj. Kao startni štoper bio je uz golmana Mateuša jedan od dvojice krivaca za gol Izraelaca. Pod pritiskom protivnika oni su predali loptu igračima rivala i gledali kako Zahi Ahmed rutinski donosi prednost "domaćinu" u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Pogledajte taj gol:

Zvezda Hapoel Berševa gol i kiks Lukasena
Izvor: YouTube/Arena sport

Stanković je povjerio Lukasenu mesto startnog štopera poslije samo nedjelju dana njegovog boravka u ekipi. Njegov asistent Nenad Sakić rekao je pred meč da je "Lukasen došao da igra" i naveo da je meč protiv Hapoela šansa da se reprezentativac Gane uigra sa ostatkom tima.

"Lukasen je došao da igra, možda još nije na 100 odsto mogućnosti, ali ovakve utakmice službe da podigne formu. Jako se dobro uklopio u ovih nedjelju dana, igrač je velike reprezentacije i sigurno će dati maksimum, iskustvom i u borbi u kojoj želimo da dobijemo sve te duele sa njim", rekao je pomoćni trener Zvezde, Nenad Sakić, za TV Arena sport.

Nažalost po sve, a najviše po doskorašnjeg štopera Pafosa, ipak će mu biti potrebno još vremena da se uigra sa ostatkom Zvezdinog tima.

(MONDO)

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Tagovi

Derik Lukasen FK Crvena zvezda Hapoel Ber Ševa Liga šampiona

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