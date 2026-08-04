Otkriveno stanje Janika Sinera: Isplivale prve informacije iz klinike u Milanu

Janik Siner se obratio ljekaru u Milanu nakon što ga je vratio sa godišnjeg odmora. "Gazeta" je otkrila šta je bio razlog pregleda.

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Vodeći svjetski teniser Janik Siner hitno je zakazao pregled na jednoj klinici u Milanu i prioritetno svog ljekara vratio sa godišnjeg odmora u ordinaciju. Isprva nije bilo informacije o tome da li nešto vanredno ili rutinski pregled, ali među Italijanovim navijačima budi zebnju činjenica da je do početka US Opena manje od mjesec dana, a da je ove sezone već imao značajnih problema sa zdravljem, posebno na Rolan Garosu i prije njega.

Italijanski novinar Gabrijele Parpilja objavio je u utorak popodne da se Siner "u ovom trenutku nalazi u Fiziokliniku, privatnoj fizioterapeutskoj klinici u Milanu. Posjetio je pouzdanog fizijatra koji se zbog ovog pregleda vratio sa godišnjeg odmora"

Isti izvor tvrdi da je Sinerova posjeta ljekaru hitno zatražena i da je važni pregled u toku.

Sa druge strane, Gazeta Delo Sport objavila je u mirnijem tonu da je Sinerov pregled ranije zakazan i da je unaprijed planiran pregled.

"Siner je došao kod ljekara u sklopu dovnog praćenja njegovog fizičkog stanja pred veoma zahtjevan nastavak sezone. Ipak, s obzirom na to da se približavaju turniri na američkom betonu, ovaj odlazak u kliniku privukao je veliku pažnju. Pregledi su trajali do 12 časova, a sa Sinerom su bila četvorica članova njegovog stručnog štaba. Po izlasku iz klinike bio je nasmijan i izdvojio je vrijeme da potpiše nekoliko autograma navijačima koji su ga čekali ispred", navedeno je.

Pozvao ljekara zbog desnog koljena

Pretpostavlja se da bi pregled mogao da bude povezan sa nelagodom u desnom koljenu. Prošle nedjelje, prilikom posjete medicinskom centru Juventusa u Torinu, fotografisan je sa flasterom upravo u predjelu desnog koljena.

Za sada, međutim, ništa ne ukazuje na ozbiljniji problem. Naprotiv, ovakvi pregledi služe upravo tome da se na vrijeme uoče i saniraju eventualna manja opterećenja ili početni znaci povrede, tvrdi "Gazeta".

Siner mjesecima pedantno vodi računa o zdravlju

Prethodnih mjeseci obavio je detaljne preglede i u Monte Karlu, gdje ima svoju bazu, kako bi zajedno sa timom što spremniji dočekao najvažnije turnire.

Plan za odlazak u Ameriku ostaje isti.

"Kontrola sitnih povreda i pažljivo doziranje opterećenja postali su ključni dio priprema igrača koji je posljednjih godina značajno povećao broj mečeva na najvišem nivou. Plan se ne mijenja - u nedjelju, 9. avgusta, Siner bi trebalo da otputuje u Sjedinjene Američke Države, gdje počinje američku sezonu na tvrdoj podlozi. Prvi veliki cilj biće Masters 1000 u Sinsinatiju, a potom i US Open. Poslije trijumfa na Vimbldonu i izuzetno intenzivnog prvog dijela sezone, prvi teniser svijeta sprema se za povratak na podlogu koja mu je prethodnih godina donijela mnogo uspjeha", zaključeno je.

(MONDO)