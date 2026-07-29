"Nikad nećeš biti kao Novak, Rafa i Rodžer": Sinera isprozivao najveći brbljivac u tenisu

Fabio Fonjini kritikuje novu generaciju i veliča eru velike trojke.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Prvi teniser svijeta Janik Siner odlučio je da propusti Masters u Kanadi i što bolje se pripremi za Sinsinati i US Open. Kao što je i bilo očekivano, u Montrealu nećemo gledati ni Novaka Đokovića kome već odavno jurnjava sa mladom generacijom nije prioritet. Član "stare garde" Fabio Fonjini uključio se u dobro poznatu raspravu da se mladi teniseri premalo takmiče u odnosu na članove nekada "velike trojke" - Đokovića, Nadala i Federera. Da li je to zaista tako?

Činjenica je da je raspored na ATP turu iz sezone u sezonu sve zahtjevniji, a Siner vjerovatno nije želio da uđe u novi rizik da mu se dogodi nešto slično kao na Rolan Garosu. Italijan igra sezonu iz snova i planiranje rasporeda turnira je jedan od ključnih faktora u drugom dijelu godine. Osvajanje US Opena je apsolutni prioritet, dok se očekuje da prije toga odigra na Mastersu u Sinsinatiju.

Šta smeta Fonjiniju?

Fonjini, koji se nadmetao sa "velikom trojkom" tokom cijele svoje karijere. ima zanimljivu perspektivu. Nije iznenađen Janikovim povlačenjem, ali mu ujedno šalje poruku da nije dorastao Novaku, Rafi i Rodžeru.

"Janikovo povlačenje iz Montreala me ne iznenađuje. U pravu je što se čuva za Otvoreno prvenstvo SAD", kaže Fonjini, ali onda demantuje svoje reči.

"Danas svako može da osvoji Masters 1000. U moje vrijeme, Rodžer, Rafa i Nole nikada nisu propuštali nijedan - to je bilo nemoguće", izjavio je Italijan, a njegove riječi će gotovo sigurno izazvati novu buru u svetu tenisa.

Ko je sve odustao?

Na prestižnom turniru u Kanadi neće biti Janika Sinera, Novaka Đokovića, kao ni Karlosa Alkaraza koji je van terena još od aprila kada se povrijedio. Tako će uloga favorita pripasti Aleksandru Zverevu i ne bi bilo čudo da dobijemo novog šampiona iz masters serije.

Svakako je najveći problem zgusnut raspored, razmak između turnira je sve manji, pa su teniseri primorani na povlačenje. Jasno je da postoji i određena idealizacija zlatne ere tenisa, ali i Španac, Srbin i Švajcarac su tokom svojih karijera često propuštali turnire. Naravno, u svom "piku" to nisu radili, pa je Fonjini vjerovatno na to mislio.

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