"Neću ni dolar manju platu od njega": Tim Denvera se raspada zbog novca i sujete Jokićevih saigrača

Denver Nagetsi imaju ogromnih problema sa sastavljanjem tima za narednu sezonu. Pejton Votson ide, zato što je ljubomoran na primanja nekih saigrača.

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Denver je uspeo da sačuva Spensera Džounsa u ekipi za narednu sezonu, ali Pejtona Votsona po svemu sudeći neće. Krilni košarkaš koji se probio i prošle sezone uspio da bljesne tražio je previše od Nagetsa koji sada samo žele da ga se riješe.

Prema navodima američkih medija problem je nastao zbog - Kristijana Brauna. Bek Denvera je nakon solidne ruki sezone potpisao ugovor na otprilike 25.000.000 dolara godišnje, a problem je prema navodima iz Amerike nastao jer je Pejton Votson odbio 16.000.000 do 18.000.000 dolara godišnje.

Razlog? Jer nije htio da prihvati manje novca od Kristijana Brauna. To i nije toliko nelogično s obzirom da je prošle sezone Pejton Votson imao prilično bolje brojke od Brauna. On je prosječno bilježio 14,6 poena, 2,1 asistenciju i 1,1 blokadu za skoro 30 minuta na terenu po utakmici.

Sada ga hoće i Luka

Glatko je Votson odbio tih 16 do 18 miliona po sezoni i rekao da neće ni da sjedne za sto bez 25.000.000 godišnje. Ipak zbog svih ovih problema skoro da će besplatno otići Votson iz kluba. Prema navodima Šemsa Čaranije Denver sve više spušta cijenu za njega i sada se nadaju da će dobiti "jednog odličnog igrača i jednog pika prve runde".

Za sada se za Votsona interesuju ekipe Milvoki Baksa, Los Anđeles Klipersa i Atlanta Hoksa, ali se pojavila priča i da će Los Anđeles Lejkersi Luke Dončića probati da ga pojure ako cijena još padne.

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