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Da li se Jokić pita nešto? Denver Nagetsi daju Pejtona Votsona na popustu

Da li se Jokić pita nešto? Denver Nagetsi daju Pejtona Votsona na popustu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić mogao bi da ostane bez jednog od najvažnijih saigrača.

Pejton Votson odlazi iz Denvera Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Denver Nagetsi su spremni da se odreknu jednog od najstandardnijih igrača u timu Pejtona Votsona. Nakon što su ušli u "crvenu zonu" izjednačivši ponudu Oklahome za Spensera Džonsa, počeli su da razmišljaju o trejdu mladog igrača koji je u Koloradu već četiri godine. Navodno je već odbio prvu ponudu Denvera i sada je odlazak i više nego blizu.

Kako prenosi NBA insajder Šams Čarnija, šampion iz 2023. je promijenio plan oko Votsona. Prvobitno su tražili dva pika prve runde i plus prava na zamjenu pikova, a sada žele "zaista dobrog igrača visokog kvaliteta, kao i pik prve runde" u okviru potencijalnog "sign-and-trade" dogovora.

Nagetsi su primorani da iskoriste ovaj mehanizam, ali je ovo definitvno potez koji ih može koštati ubuduće. Po ko zna koji put na djelu vidimo da je NBA samo biznis, a da čelnici kluba iz Kolorada iz ljeta u ljeto donose rizične poteze...

Votson odbio ponudu

Kako je ranije prenio "Atletik", Denver je Votsonu ponudio 70.000.000 dolara za pet godina, što je daleko ispod očekivane sume od 120.000.000. Situaciju komplikuje to što je za njegovo dovođenje zainteresovano nekoliko ekipa - Milvoki, Atlanta, Klipersi i Lejkersi.

Votson je odigrao najbolju sezonu dosadašnje karijere, sa prosjekom skoro 15 poena, pet skokova i dvije asistencije. Posebno se istakao tokom drugog dijela sezone, kada je Jokić bio na pauzi zbog povrede.

Drugi izvori tvrde drugačije

Iako su se pojavile informacije da su Nagetsi ponudili Votsonu 70 miliona dolara za četiri godine, drugi izvori navode da je tim spreman da taj iznos isplati tokom pet godina. Nagetsi žele da se vrate ispod granice poznate kao "drugi prag" (second apron), zbog čega su Votsonu ponudili upravo taj iznos.

Timovi koji su pokazali interesovanje za njega moraju da sprovedu "sign-and-trade" (potpis ugovora, pa trejd) kako bi realizovali transfer, dok Nagetsi imaju prednost u pregovorima. Votson ima opciju da prihvati "kvalifikacionu ponudu", čime bi sljedećeg ljeta postao potpuno slobodan agent, ali taj put nosi značajan rizik.

U slučaju loših igara ili povrede, Votson bi sljedećeg ljeta mogao da izgubi još više novca. Navodno je igrač tražio 25 miliona po sezoni, što je znatno više od onoga što mu Denver nudi, pa su pregovori zapali ćorsokak.

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Tagovi

Denver košarka NBA liga Pejton Votson Nikola Jokić

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