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"Embid će biti bolji od Jokića": Šekil O'Nil izazvao haos, Ej Smit urlao na njega

"Embid će biti bolji od Jokića": Šekil O'Nil izazvao haos, Ej Smit urlao na njega

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Jedan od najboljih centara u istoriji NBA ponovo favorizuje Embida u odnosu na Jokića.

Šekil O'Nil misli da će Embid biti bolji od Jokića Izvor: NBA Courtside/X/Printscreen

Legendarni NBA centar Šekil O'Nil nikada nije krio simpatije prema Džoelu Embidu, ali ovog puta je pretkerao. Nekadašnji as tvrdi da će se Kamerunac vratiti u MVP izdanje i čak prestići Nikolu Jokića, koji je tri puta ponio titulu najkorisnijeg igrača u ligi. Malo je reći da je Stiven Ej Smit pobjesnio zbog ove njegove procjene...

Dolazak Lebron Džejmsa u Filadelfiju je oživio šampionske ambicije i nema sumnje da će njegov uticaj biti veliki. Embid je već godinama najvažniji igrač Seventisiksersa, ali je u protekle tri sezone bio više povrijeđen nego zdrav.

"Vrijeme je da Džoel napravi iskorak. Prošle godine je bio povrijeđen, prognoziram da će ove godine biti zdrav", rekao je O'Nil i razbjesnio Smita.

"Povrijeđen je svake godine. Propustio je 150 utakmica tokom prethodne tri sezone. Nikada nije zdrav", rekao je Smit vidno uznemiren zbog ovih riječi.

Šekil nije odustajao: 

"Prognoziram da će ove godine biti zdrav. Džoel Embid će dominirati. Ovdje ste prvo čuli. Embid će biti najbolji visoki igrač u ligi. Prestići će Džokera ove godine", rekao je O'Nil.

Ako uzmemo u obzir da je Embid propustio 150 od 246 utakmica u posljednje tri sezone, teško da će se O'Nilove prognoze ostvariti. Ono za šta mu se mora odati priznanje je to što na terenu pravi razliku i uprkos povredama je prošle sezone prosječno bilježio 29,9 poena, 7,7 skokova i 3,9 asistenacija.

Uprkos tome što favorizuje Embida, Šekil je Jokića stavio na četvrto mjesto liste najboljih centara svih vremena. As Denvera nalazi se na četvrtoj poziciji, ispred Vilta Čemberlena, a iza Karima Abdul-Džabara, samog Šekija O'Nila i Hakima Olajdžuvona.

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Tagovi

Šekil O'Nil Nikola Jokić Džoel Embid NBA liga

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