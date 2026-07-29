logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan i Obradović oči u oči: Evroliga objavila datum kada Željko dolazi u Beograd!

Partizan i Obradović oči u oči: Evroliga objavila datum kada Željko dolazi u Beograd!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović stiže u Beogradsku Arenu i igraće sa Panatinaikosom protiv svog Partizana.

Raspored KK Partizan u Evroligi Izvor: MN PRESS

Saznali smo kada Crvena zvezda počinje svoje takmičenje u Evroligi i protiv koga, a evo i kompletnog rasporeda Partizana u narednoj sezoni. Krenuće iz "Beogradske arene" Partizan 25. septembra protiv Olimpije iz Milana, četiri dana kasnije gostuje Parizu, a zatim i Bajernu. Zatim slijedi duel sa Real Madridom u gostima, a onda dolazi meč koji će gledati cijela Evropa.

13. oktobra u "Beogradsku arenu" dolazi Željko Obradović sa Panatinaikosom. Najtrofejniji evropski trener tada će se prvi put sastati sa svojim doskorašnjim klubom otkako je napustio Beograd prošle sezone. U drugom dijelu sezone Partizan će u samom finišu ići u goste u Atinu pošto će u 34. kolu igrati sa Panatinaikosom u OAKA areni 25. marta 2027, godine.

Što se tiče "vječitih derbija" prvi duel Partizana i Crvene zvezde zakazan je za 22. oktobar kada će crno-bijeli biti domaćini. U drugom dijelu sezone Crvena zvezda će biti domaćin 11. februara. 

Cijeli raspored KK Partizan

  • 1. kolo (25. septembar 2026.) – Partizan - Olimpija Milan
  • 2. kolo (29. septembar 2026.) – Pariz - Partizan
  • 3. kolo (2. oktobar 2026.) – Bajern - Partizan
  • 4. kolo (8. oktobar 2026.) – Real Madrid - Partizan
  • 5. kolo (13. oktobar 2026.) – Partizan - Panatinaikos
  • 6. kolo (15. oktobar 2026.) – Fenerbahče - Partizan
  • 7. kolo (22. oktobar 2026.) – Partizan - Crvena zvezda
  • 8. kolo (28. oktobar 2026.) – ASVEL - Partizan
  • 9. kolo (30. oktobar 2026.) – Žalgiris - Partizan
  • 10. kolo (6. novembar 2026.) – Partizan - Makabi
  • 11. kolo (11. novembar 2026.) – Partizan - Baskonija
  • 12. kolo (17. novembar 2026.) – Partizan - Valensija
  • 13. kolo (20. novembar 2026.) – Partizan - Bešiktaš
  • 14. kolo (25. novembar 2026.) – Dubai - Partizan
  • 15. kolo (4. decembar 2026.) – Virtus - Partizan
  • 16. kolo (11. decembar 2026.) – Partizan - Barselona
  • 17. kolo (16. decembar 2026.) – Partizan - Efes
  • 18. kolo (18. decembar 2026.) – Olimpijakos - Partizan
  • 19. kolo (22. decembar 2026.) – Hapoel - Partizan
  • 20. kolo (29. decembar 2026.) – Partizan - Žalgiris
  • 21. kolo (7. januar 2027.) – Valensija - Partizan
  • 22. kolo (13. januar 2027.) – Bešiktaš - Partizan
  • 23. kolo (15. januar 2027.) – Partizan - Fenerbahče
  • 24. kolo (21. januar 2027.) – Partizan - Olimpijakos
  • 25. kolo (29. januar 2027.) – Olimpija Milan - Partizan 
  • 26. kolo (2. februar 2027.) – Partizan - Real Madrid
  • 27. kolo (5. februar 2027.) – Partizan - Hapoel
  • 28. kolo (11. februar 2027.) – Crvena zvezda - Partizan
  • 29. kolo (4. mart 2027.) – Baskonija – Partizan
  • 30. kolo (9. mart 2027.) – Partizan - Pariz
  • 31. kolo (11. mart 2027.) – Efes - Partizan
  • 32. kolo (18. mart 2027.) – Partizan - Bajern
  • 33. kolo (23. mart 2027.) – Partizan - Virtus
  • 34. kolo (25. mart 2027.) – Panatinaikos - Partizan
  • 35. kolo (2. april 2027.) – Partizan - ASVEL
  • 36. kolo (7. april 2027.) – Makabi - Partizan
  • 37. kolo (9. april 2027.) – Partizan - Dubai
  • 38. kolo (16. april 2027.) – Barselona - Partizan

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

KK Partizan košarka Evroliga Željko Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC