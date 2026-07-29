Željko Obradović stiže u Beogradsku Arenu i igraće sa Panatinaikosom protiv svog Partizana.

Izvor: MN PRESS

Saznali smo kada Crvena zvezda počinje svoje takmičenje u Evroligi i protiv koga, a evo i kompletnog rasporeda Partizana u narednoj sezoni. Krenuće iz "Beogradske arene" Partizan 25. septembra protiv Olimpije iz Milana, četiri dana kasnije gostuje Parizu, a zatim i Bajernu. Zatim slijedi duel sa Real Madridom u gostima, a onda dolazi meč koji će gledati cijela Evropa.

13. oktobra u "Beogradsku arenu" dolazi Željko Obradović sa Panatinaikosom. Najtrofejniji evropski trener tada će se prvi put sastati sa svojim doskorašnjim klubom otkako je napustio Beograd prošle sezone. U drugom dijelu sezone Partizan će u samom finišu ići u goste u Atinu pošto će u 34. kolu igrati sa Panatinaikosom u OAKA areni 25. marta 2027, godine.

Što se tiče "vječitih derbija" prvi duel Partizana i Crvene zvezde zakazan je za 22. oktobar kada će crno-bijeli biti domaćini. U drugom dijelu sezone Crvena zvezda će biti domaćin 11. februara.

Cijeli raspored KK Partizan

Vidi opis Partizan i Obradović oči u oči: Evroliga objavila datum kada Željko dolazi u Beograd! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 11 / 11

1. kolo (25. septembar 2026.) – Partizan - Olimpija Milan

2. kolo (29. septembar 2026.) – Pariz - Partizan

3. kolo (2. oktobar 2026.) – Bajern - Partizan

4. kolo (8. oktobar 2026.) – Real Madrid - Partizan

5. kolo (13. oktobar 2026.) – Partizan - Panatinaikos

6. kolo (15. oktobar 2026.) – Fenerbahče - Partizan

7. kolo (22. oktobar 2026.) – Partizan - Crvena zvezda

8. kolo (28. oktobar 2026.) – ASVEL - Partizan

9. kolo (30. oktobar 2026.) – Žalgiris - Partizan

10. kolo (6. novembar 2026.) – Partizan - Makabi

11. kolo (11. novembar 2026.) – Partizan - Baskonija

12. kolo (17. novembar 2026.) – Partizan - Valensija

13. kolo (20. novembar 2026.) – Partizan - Bešiktaš

14. kolo (25. novembar 2026.) – Dubai - Partizan

15. kolo (4. decembar 2026.) – Virtus - Partizan

16. kolo (11. decembar 2026.) – Partizan - Barselona

17. kolo (16. decembar 2026.) – Partizan - Efes

18. kolo (18. decembar 2026.) – Olimpijakos - Partizan

19. kolo (22. decembar 2026.) – Hapoel - Partizan

20. kolo (29. decembar 2026.) – Partizan - Žalgiris

21. kolo (7. januar 2027.) – Valensija - Partizan

22. kolo (13. januar 2027.) – Bešiktaš - Partizan

23. kolo (15. januar 2027.) – Partizan - Fenerbahče

24. kolo (21. januar 2027.) – Partizan - Olimpijakos

25. kolo (29. januar 2027.) – Olimpija Milan - Partizan

26. kolo (2. februar 2027.) – Partizan - Real Madrid

27. kolo (5. februar 2027.) – Partizan - Hapoel

28. kolo (11. februar 2027.) – Crvena zvezda - Partizan

29. kolo (4. mart 2027.) – Baskonija – Partizan

30. kolo (9. mart 2027.) – Partizan - Pariz

31. kolo (11. mart 2027.) – Efes - Partizan

32. kolo (18. mart 2027.) – Partizan - Bajern

33. kolo (23. mart 2027.) – Partizan - Virtus

34. kolo (25. mart 2027.) – Panatinaikos - Partizan

35. kolo (2. april 2027.) – Partizan - ASVEL

36. kolo (7. april 2027.) – Makabi - Partizan

37. kolo (9. april 2027.) – Partizan - Dubai

38. kolo (16. april 2027.) – Barselona - Partizan

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