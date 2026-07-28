"Partizanov tim je za Evrokup, Zvezdi dajem šesticu": Litvanci ocijenili prelazni rok "vječitih", bili su oštri

Litvanski portal "BasketNews" je dao ocjenu prelaznog roka Partizana i Crvene zvezde i bio je mnogo oštriji prema crno-bijelima.

Izvor: MN PRESS

Uskoro počinje nova sezona Evrolige, a timovi će već u avgustu da krenu sa pripremama. Još nisu kompletirani sastavi, biće još dosta pojačanja u Partizanu i nešto manje u Crvenoj zvezdi. Kako je odrađen prelazni rok? Ocjenu je dao specijalizovani košarkaški portal "BasketNews".

Litvanci su se bavili ocjenama za dva srpska kluba i po tome je bolje prošla Crvena zvezda koja je od Donatasa Urbonasa i Gitisa Blaževičijusa dobila po sedmicu. Ali, obojica su bili mnogo oštriji prema Partizanu koji je dobio trojku i peticu. Ocjene su se kretale od 1 do 10 u njihovoj emisiji.

Jedinu desetku dobio je Panatinaikos, kako su rekli "desetku bi im dali i bez pojačanja u prelaznom roku, samo na osnovu dovođenja Željka Obradovića i poštovanja njegovog sistema igre".

Šta su rekli o Crvenoj zvezdi?

Dakle, obojica voditelja su dali ekipi Ibona Navara ocenu sedam. Blaževičijus je prvi išao i priznao je da je prvo htio da im da šesticu, ali je promijenio odluku zbog trenera.

"Razmišljao sam da im dam šesticu, jer nisu mnogo uradili. Džouns i Motli su dva veća imena, ali su izgubili Mekintajera i to će da ih boli, bio je jedan od glavnih u defanzivi. Takođe je otišao i Bolomboj koji nije bio isti kao prije povrede. Generalno nisam vidio da su mnogo toga promijenili i očekivanja su uvijek ogromna. Ako imate velika očekivanja, ovaj tim može da bude dobar. Nisam im dao šest zbog Navara, mislim da Ibon može da nađe pravu rotaciju u ovom velikom sastavu koji imaju. Moja nada je trenerski štab, da izvuče najbolje od njih. Na papiru su dobar tim, ali nikada nisu postali konstantno pobjednički tim prošle sezone", rekao je Gitis.

Donatas je htio da da crveno-bijelima 7,5, ali su se dogovorili da nema ocjena između, pa je odlučio da to bude sedmica.

"U tome je stvar, imali su već dobar tim i nisu im bila potrebna velika pojačanja. Mekintajerov odlazak je udarac, Džouns je došao, vidjećemo da li može isto da igra. Sviđa mi se slika ovog tima, zato im dajem sedmicu", kaže Urbonas.

Šta su rekli o Partizanu?

Prije početka ocenjivanja Partizana su podsjetili na objavu Karlika Džounsa na društvenim mrežama kada je pitao "Šta mi to radimo" kada je video ko sve odlazi iz kluba.

"Karlik je pitao javno šta rade. Dao sam im najnižu ocenu - trojku. Bili su neaktivni većinu vremena, sada je tržište presušilo i nema mnogo opcija. Teško mi je da im dam dobru ocjenu, četvorka u školama u Litvaniji je pozitivna ocjena, prolaziš dalje, ali trojkom... Mislim da su navijači Partizana htjeli da pokažu da izlaze iz rupe poslije prošle sezone. Imali su bolja imena na papiru prošle godine, pojačanja su Hejs, Stivens, Vildoza i Pajola, Tanasković je domaći igrač. Osjećam kao da su postali gori", izgovorio je Blaževičijus.

Na to se nadovezao Urbonas koji je takođe imao nešto oštrije ocjenjivanje ekipe Đoana Penjaroje.

"Meni je ovu unaprijeđena verzija Virtusa, to je problem. Doveli su Pajolu i Vildozu koji su igrali u Bolonji. Smatram Karlika da je bolji fit od Edvardsa, ali po kvalitetu nije velika razlika. Volim Hejsa, mislim da bi on bio dobro pojačanje i za timove koji se bore za titulu. Čini mi se da ovom timu fali dosta, ako ne dovedu veliko pojačanje na poziciji krila...Nisam ubijeđen. Dao sam im peticu, ali ne znam zašto. Možda je više četvorka."

Gitis je tada bio još oštriji prema crno-bijelima.

"Znam da ovo zvuči loše, ali mi ovo djeluje kao tim za Evrokup. Volim kad je Partizan takmičarski nastrojen, svaki derbi je zanimljiv, svaki meč Partizana je bolji kada su dobar tim. Ali, ako će ovako loš tim da imaju. Onda će uprkos dobroj atmosferi tamo, nemaju potencijal. Naravno, to je sada, ako ne dovedu još pojačanja."

Urbonas je bio saglasan sa ocjenom kolege.

"Da, pogledaj timove u Evrokupu poput Arisa, PAOK-a i pojačanja. Čeka se neka njihova 'bomba', ali ako se to ne dogodi, slažem se sa Karlikom", zaključio je Urbonas.

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