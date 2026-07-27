Partizan dovodi bivšeg igrača Zvezde: Penjaroja ga želi u stručnom štabu

Trener Partizana Đoan Penjaroja dovodi pojačanje u stručni štab. Riječ je o bivšem košarkašu Crvene zvezde Oliveru Steviću
Partizan pravi velike promjene na terenu, u ekipi, ali i u stručnom štabu. Iz Španije javljaju da Đoan Penjaroja namjerava i pojačanje među pomoćnim trenerima, a riječ je o Oliveru Steviću, bivšem košarkašu Crvene zvezde.
Partizan je povukao ne baš atraktivan potez kada je u tim doveo bivšeg košarkaša Crvene zvezde Luku Vildozu, a sada u crno-bijeli tim stiže još jedan, doduše, bivši košarkaš gradskog rivala. Kako piše "Encestando", Stević je završio trenerski kurs i sada može da se pridruži timu u Humskoj.
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"Bivši košarkaš Oliver Stević priključiće se Partizanu kao pomoćni trener, saznajemo. Stević je upravo završio trenerski kurs u Španiji, a bivši igrač već je pronašao novi angažman. Biće pomoćnik Žan-Marka Penjaroje u stručnom štabu Partizana", piše u objavi.
Prije nego što je krenuo u trenerske vode, Stević je izgradio respektabilno ime u evropskoj košarci. Veći dio karijere proveo je u Španiji, gdje je nosio dresove nekoliko poznatih klubova. U sezoni 2009/2010 bio je član Crvene zvezde, a pored beogradskog kluba igrao je i za Bilbao, Zjelona Goru, Gazijantep, Fuenlabradu i Huventud. Posljednji klub u njegovoj bogatoj igračkoj karijeri bio je Obradoiro.