Otkrivena plata Luke Vildoze u Partizanu

Otkrivena je plata Luke Vildoze koji je potpisao na dvije godine za Partizan.
KK Partizan objavio je večeras da je potpisao ugovor sa argentinskim plejmejkerom Lukom Vildozom, koji će naredne dvije sezone provesti u crno-bijelom dresu. U pitanju je posao koji je završen u tajnosti, tako da je od objave prve informacije o kontaktima dvije strane - do pune realizacije - prošlo manje od 24 sata.
Vildoza je imao samo jednu ponudu iz Evrolige ovog ljeta, a kako je objavio "Telesport" njegova plata neće previše opteretiti budžet Partizana. Navodno, u prvoj godini imaće 750 hiljada evra, a u drugoj 800 hiljada evra.
"Partizan je tako završio veliki posao na spoljnim pozicijama, ali to ne znači da je formiranje bekovske linije završeno. Prema saznanjima našeg portala, crno-bijelima je spolja ostalo da dovedu još startnu dvojku, a vrlo je moguće da će pojačanje stići sa američkog tržišta", navodi se u tekstu pomenutog izvora.
Ujedno, to govori i da je gotovo sigurno stopiran dolazak Kajla Olmena iz Turk Telekoma, o kome se već mjesecima unazad priča. Partizan je zadržao Karlika Džounsa, doveo Pajolu i Vildozu kao plejmejkera, tako da se čini da je Olmen tu višak.
Ko je Luka Vildoza?Izvor: MN PRESS
Vildoza je prvi košarkaš u Evropi koji je nosio dresove Olimpijakosa, Panatinaikosa, Crvene zvezde i Partizana - odnosno osjetio je derbije u oba dresa najvećih rivalstava Evrolige. Karijeru je inače počeo u Kilmesu, klubu iz svoje rodne Argentine, da bi se 2016. godine pojavio u Evropi gdje je zaigrao za Baskoniju. Nakon kratke epizode u NBA, gdje je nosio dres Milvokija, došao je u Beograd i potpisao za Crvenu zvezdu.
Iz nje je otišao u Panatinaikos 2023. godine, sa kojim je bio prvak Evrolige, pa sezonu kasnije u Olimpijakos, da bi od 2025. nastupao za Virtus.
Čeka srpski pasoš, a oženio Milicu Tasić
Očekuje se da Luka Vildoza dobije srpski pasoš i da bude "domaći" igrač u dresu Partizana, što će svakako olakšati treneru Đoanu Penjaroji, a kao što je poznato njegove veze sa Srbijom su sve jače. Igrao je prvo u Zvezdi, a potom je oženio srpsku odbojkašicu Milicu Tasić.
Oni su se vjenčali prošle godine u Hramu Svetog Save u Beogradu. Argentinski košarkaš se prethodno krstio kako bi mogao da se venča po pravoslavnim običajima. Na svadbi su bila mnoga poznata košarkaška imena. Kum mu je bio Tornike Šengelija, došao je i Fakundo Kampaco, a bilo je još poznatih ličnosti. Oni su postali i roditelji krajem maja ove godine i Milica je na svijet donijela sina koji se zove Teo. Zbog svega toga je stavila karijeru "na pauzu", a još nije saopštila i da li će se vratiti na teren.
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(MONDO)