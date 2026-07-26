Otkrivena plata Luke Vildoze u Partizanu

Otkrivena je plata Luke Vildoze koji je potpisao na dvije godine za Partizan.

Izvor: Orsini / imago sportfotodienst / Profimedia

KK Partizan objavio je večeras da je potpisao ugovor sa argentinskim plejmejkerom Lukom Vildozom, koji će naredne dvije sezone provesti u crno-bijelom dresu. U pitanju je posao koji je završen u tajnosti, tako da je od objave prve informacije o kontaktima dvije strane - do pune realizacije - prošlo manje od 24 sata.

Vildoza je imao samo jednu ponudu iz Evrolige ovog ljeta, a kako je objavio "Telesport" njegova plata neće previše opteretiti budžet Partizana. Navodno, u prvoj godini imaće 750 hiljada evra, a u drugoj 800 hiljada evra.

"Partizan je tako završio veliki posao na spoljnim pozicijama, ali to ne znači da je formiranje bekovske linije završeno. Prema saznanjima našeg portala, crno-bijelima je spolja ostalo da dovedu još startnu dvojku, a vrlo je moguće da će pojačanje stići sa američkog tržišta", navodi se u tekstu pomenutog izvora.

Ujedno, to govori i da je gotovo sigurno stopiran dolazak Kajla Olmena iz Turk Telekoma, o kome se već mjesecima unazad priča. Partizan je zadržao Karlika Džounsa, doveo Pajolu i Vildozu kao plejmejkera, tako da se čini da je Olmen tu višak.

Ko je Luka Vildoza?

Izvor: MN PRESS

Vildoza je prvi košarkaš u Evropi koji je nosio dresove Olimpijakosa, Panatinaikosa, Crvene zvezde i Partizana - odnosno osjetio je derbije u oba dresa najvećih rivalstava Evrolige. Karijeru je inače počeo u Kilmesu, klubu iz svoje rodne Argentine, da bi se 2016. godine pojavio u Evropi gdje je zaigrao za Baskoniju. Nakon kratke epizode u NBA, gdje je nosio dres Milvokija, došao je u Beograd i potpisao za Crvenu zvezdu.

Iz nje je otišao u Panatinaikos 2023. godine, sa kojim je bio prvak Evrolige, pa sezonu kasnije u Olimpijakos, da bi od 2025. nastupao za Virtus.

Čeka srpski pasoš, a oženio Milicu Tasić

Očekuje se da Luka Vildoza dobije srpski pasoš i da bude "domaći" igrač u dresu Partizana, što će svakako olakšati treneru Đoanu Penjaroji, a kao što je poznato njegove veze sa Srbijom su sve jače. Igrao je prvo u Zvezdi, a potom je oženio srpsku odbojkašicu Milicu Tasić.

Oni su se vjenčali prošle godine u Hramu Svetog Save u Beogradu. Argentinski košarkaš se prethodno krstio kako bi mogao da se venča po pravoslavnim običajima. Na svadbi su bila mnoga poznata košarkaška imena. Kum mu je bio Tornike Šengelija, došao je i Fakundo Kampaco, a bilo je još poznatih ličnosti. Oni su postali i roditelji krajem maja ove godine i Milica je na svijet donijela sina koji se zove Teo. Zbog svega toga je stavila karijeru "na pauzu", a još nije saopštila i da li će se vratiti na teren.

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Pogledajte 00:04 Luka Vildoza i Milica Tasić posle utakmice Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)