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Ponoćna evroligaška bomba: Luka Vildoza dolazi u Partizan

Ponoćna evroligaška bomba: Luka Vildoza dolazi u Partizan

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Kako stvari stoje nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Luka Vildoza trebalo bi da postane novo pojačanje tima Đoana Penjaroje.

Luka Vildoza dolazi u Partizan Izvor: MN PRESS

Luka Vildoza postaće novi košarkaš Partizana! Pukla je evroligaška bomba u ponoć. Najnovije informacije govore da bi nekadašnji košarkaš Crvene zvezde mogao da pojača najvećeg rivala i da obuče crno-bijeli dres. I to tako što je nosio crveno-bijele dresove i srpskog tima i grčkog Olimpijakosa.

Portal "Jurohups" potvrdio je da su pregovori u finalnoj fazi i da bi mogao da dođe u tim Đoana Penjaroje pošto u Virtusu iz Bolonje više ne računaju na njega. Ima trogodišnji ugovor sa italijanskim klubom, ali postoji i klauzula o odlasku. Izgleda da novi trener Aleks Mumbru ne računa na njega.

Španski novinar Ćema De Lukas je prvi najavio transfer zagonetkom u stilu Miška Ražnatovića.

"Ostaviću vam da razmišljate o jednom potpisu. Ima jedan košarkaš koji će da postane prvi u istoriji koji će da igra za sve četiri ekipe iz dva najveća rivalstva u Evroligi. Pogađajte", napisao je De Lukas.

Jasno je bilo da aludira na Partiza i Crvenu zvezdu u Srbiji, odnosno Olimpijakos i Panatinaikos u Grčkoj. Komentari su krenuli da se nižu i zaključak je brzo došao na Vildozu. Vildoza je prošle sezone u Evroligi imao prosek od 7,6 poena, 4,4 asistencije, 1,8 skokova i 1,4 ukradene lopte po meču.

Tagovi

Luka Vildoza KK Partizan

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