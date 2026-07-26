Luka Vildoza potpisao za Partizan!

Argentinski košarkaš Luka Vildoza potpisao je ugovor sa Partizanom, čime se vraća na srpske terene nakon Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Argentinski plejmejker Luka Vildoza potpisao je za Partizan, potvrdio je klub iz Humske. Tako se Argentinac vraća u Srbiju u kojoj je već nosio dres Crvene zvezde, a dolazi kao slobodan agent nakon isteka ugovora sa Virtusom iz Bolonje.

Informacija koja se pojavila prije manje od 24 sata brzo je potvrđena i od strane crno-bijelih koji su Vildozi dali dvogodišnji ugovor i tako su praktično završili "spoljnu liniju", s tim da se još čeka dolazak Kajla Olmena iz Turk Telekoma, najavljen još prije nekoliko nedjelja.

Ko je Luka Vildoza?

Izvor: MN PRESS



Vildoza je prvi košarkaš u Evropi koji je nosio dresove Olimpijakosa, Panatinaikosa, Crvene zvezde i Partizana - odnosno osjetio je derbije u oba dresa najvećih rivalstava Evrolige. Karijeru je inače počeo u Kilmesu, klubu iz svoje rodne Argentine, da bi se 2016. godine pojavio u Evropi gdje je zaigrao za Baskoniju. Nakon kratke epizode u NBA, gdje je nosio dres Milvokija, došao je u Beograd i potpisao za Crvenu zvezdu.

Iz nje je otišao u Panatinaikos 2023. godine, sa kojim je bio prvak Evrolige, pa sezonu kasnije u Olimpijakos, da bi od 2025. nastupao za Virtus.

Oženio srpsku odbojkašicu Milicu Tasić



Luka Vildoza se u julu prošle godine vjenčao sa srpskom odbojkašicom Milicom Tasić (26) i to u Hramu Svetog Save u Beogradu. Argentinski košarkaš se prethodno krstio kako bi mogao da se vjenča po pravoslavnim običajima. Na svadbi su bila mnoga poznata košarkaška imena. Kum mu je bio Tornike Šengelija, došao je i Fakundo Kampaco, a bilo je još poznatih ličnosti.

Oni su postali i roditelji krajem maja ove godine i Milica je na svijet donijela sina koji se zove Teo. Zbog svega toga je stavila karijeru "na pauzu", a još nije saopštila i da li će se vratiti na teren.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:04 Luka Vildoza i Milica Tasić posle utakmice Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)