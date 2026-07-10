Luka Vildoza glavna meta: Argentinac spreman za novo poglavlje u karijeri

Bivši košarkaš Crvene zvezde nalazi se na prekretnici karijere.

Izvor: MN PRESS

Argentinski košarkaš Luka Vildoza završio je svoju misiju u Virtusu iz Bolonje i u potrazi je za novim angažmanom. Kako pišu izraelski mediji, Makabi je zainteresovan za njegove usluge.

Kako se navodi, Izraelcima ne idu baš najbolje pregovori sa Ifeom Lundbergom, pa su se okrenuli alternativnim rešenjima. Tim iz Tel Aviva je označio nekadašnjeg igrača Zvezde za primarnu metu i kontakti su već uspostavljeni.

Vildoza je za Virtus minule sezone odigrao 31 meč u Evroligi uz prosek od 7,6 poena i 4,4 asistencije i dve strane su se dogovorile da sporazumno raskinu saradnju.

Argentinac je u Bolonju stigao iz Olimpijakosa gdje je proveo jednu sezonu, dok je prethodno bio dio Panatinaikosa sa kojim je osvojio Evroligu. Prethodno je nosio dres Crvene zvezde gdje je došao iz Milvoki Baksa, a na startu karijere je igrao u domovini.