Fudbaleri Partizana poraženi su od IMT-a u Humskoj u okviru 3. kola Superlige Srbije.

Izvor: MN PRESS

Crno-bijeli su ponovo razočarali svoje navijače!

Nakon što su izabranici Saše Ilića u prva dva kola zabilježili remi i pobjedu, sada su protiv IMT-a doživjeli prvi ovosezonski poraz u Superligi Srbije a "traktoristi" sačuvali maksimalan učinak na startu sezone.

PARTIZAN - IMT 1:2 (0:0)

Ključni momenat se dogodio u 14. minutu kada je Aleks Zeković zaradio direktan crveni karton i od tog momenta je uslijedila dominacija gostiju.

Imali su crno-bijeli jednu izglednu šansu na samom startu meča, u 8. minutu preko Zubairua, ali nakon pomenute situacije odmer snaga na terenu se promijenio. Izdržali su crno-bijeli do poluvremena, Krunić je imao nekoliko zapaženih odbrana, ali je domaćin kapitulirao u 52. minutu.

Bila je to sjajna solo akcija Žagara koji je bio najbolji pojedinac na terenu ove večeri. Ništa nije mogao Krunić u ovoj situaciji, ali je u 61. minutu imao jednu jako dobru reakciju i spriječio novi gol.

Bolji period igre izabranika Saše Ilića vidjeli smo od 70. minuta kada su krenuli na sve ili ništa, ali pokušaji Đurđevića i Ugrešića nisu htjeli u gol. Povukli su se gosti u nastavku i vrebali šanse iz kontre, a ofanziva se domaćima isplatila u 89. minutu kada je Vukotić postigao prelijep gol iz slobodnog udarca.

Ipak, samo dva minuta kasnije, loše je reagovala odbrana Partizana i uslijedio je novi šok u Humskoj, kada je Lebi vratio prednost 2:1, što je bio i konačan rezultat.

Vidi opis Kakav šok u Humskoj: IMT pobijedio Partizan! (FOTO, VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

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(MONDO)