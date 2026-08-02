logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kakav šok u Humskoj: IMT pobijedio Partizan! (FOTO, VIDEO)

Kakav šok u Humskoj: IMT pobijedio Partizan! (FOTO, VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Partizana poraženi su od IMT-a u Humskoj u okviru 3. kola Superlige Srbije.

IMT pobijedio Partizan u Humskoj Izvor: MN PRESS

Crno-bijeli su ponovo razočarali svoje navijače!

Nakon što su izabranici Saše Ilića u prva dva kola zabilježili remi i pobjedu, sada su protiv IMT-a doživjeli prvi ovosezonski poraz u Superligi Srbije a "traktoristi" sačuvali maksimalan učinak na startu sezone.

PARTIZAN - IMT 1:2 (0:0)

Ključni momenat se dogodio u 14. minutu kada je Aleks Zeković zaradio direktan crveni karton i od tog momenta je uslijedila dominacija gostiju.

Imali su crno-bijeli jednu izglednu šansu na samom startu meča, u 8. minutu preko Zubairua, ali nakon pomenute situacije odmer snaga na terenu se promijenio. Izdržali su crno-bijeli do poluvremena, Krunić je imao nekoliko zapaženih odbrana, ali je domaćin kapitulirao u 52. minutu.

Bila je to sjajna solo akcija Žagara koji je bio najbolji pojedinac na terenu ove večeri. Ništa nije mogao Krunić u ovoj situaciji, ali je u 61. minutu imao jednu jako dobru reakciju i spriječio novi gol.

Bolji period igre izabranika Saše Ilića vidjeli smo od 70. minuta kada su krenuli na sve ili ništa, ali pokušaji Đurđevića i Ugrešića nisu htjeli u gol. Povukli su se gosti u nastavku i vrebali šanse iz kontre, a ofanziva se domaćima isplatila u 89. minutu kada je Vukotić postigao prelijep gol iz slobodnog udarca.

Ipak, samo dva minuta kasnije, loše je reagovala odbrana Partizana i uslijedio je novi šok u Humskoj, kada je Lebi vratio prednost 2:1, što je bio i konačan rezultat.

Golovi

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan IMT Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC