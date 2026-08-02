logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Ilić najavio skraćenje rotacije: "Umor vam ne priznajem, dolaze teže utakmice"

Saša Ilić najavio skraćenje rotacije: "Umor vam ne priznajem, dolaze teže utakmice"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

FK Partizan se suočava sa izazovima u Superligi. Saša Ilić najavljuje skraćenje rotacije jer slijede teže utakmice.

Saša Ilić Izvor: MN PRESS

FK Partizan poslije prolaska u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu ponovo ima "domaće obaveze", tako da večeras od 20 časova u Humskoj dočekuje IMT. Crno-bijeli su do sada osvojili četiri boda u Superligi, imaju pobjedu i remi, a žele da nastave u istom ritmu i da osvoje sva tri boda protiv "traktorista".

"To je ekipa koja igra izuzetno disciplinovano, takmičarski. Trener Popović je izuzetan stručnjak. Novičić izvodi fantastično prekide. Neke igrače poznajem, Šapića sam trenirao. Ali, razmišljam najviše o mojoj ekipi, kako da budemo na boljem nivou nego na prethodnim mečevima. Moramo da se potrudimo da podižemo nivo igre, jer jedino tako možemo do tri boda", istakao je strateg crno-bijelih.

Iako je Partizan slavio u Luksemburgu (1:0), Saša Ilić nije bio ni blizu zadovoljan: "Mi smo mlada ekipa, koja ima oscilacije u igri. Meni je to nevjerovatno da uđemo u utakmicu onako kako očekujemo, ali da se desi nagli pad i teško se izvlačimo iz svega toga. Na posljednjoj utakmici presjedjeli smo prvo poluvrijeme, napravili smo, što se meni ne sviđa, mnogo jednostavnih tehničkih grešaka. U drugom poluvremenu je izgledalo dosta bolje. Nije savršeno, ali je jedina pozitivna stvar pobjeda protiv UNA Štrasen", konstatovao je Ilić čiji tim sada igra protiv Tobola.

Vukotić i Že će biti u timu, ali ne od starta, poslije povreda, dok je Samosm imao grč i pitanje je da li će igrati. Bilo kako bilo, slijedi smanjenje minutaže odnosno rotacije.

"Od postojećeg igračkog kadra samo dvojica nisu dobila šansu u prethodne četiri utakmice. Tako smo planirali. Dolaze sve teže utakmice, biće smanjene rotacije, neki igrači će biti na terenu mnogo više, ali nećemo nikog zanemariti. Umor vam ne priznajem", poručio je trener Partizana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan Saša Ilić IMT Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC