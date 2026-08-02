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Bivši selektor Hrvatske najpoželjniji na svijetu? Ekipe stoje u redu i nude sumanute novce

Bivši selektor Hrvatske najpoželjniji na svijetu? Ekipe stoje u redu i nude sumanute novce

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Doskorašnji selektor reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić dobio je nekoliko novih ponuda za posao.

Zlatko Dalić ima unosne ponude Izvor: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Doskorašnji selektor reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić nije dugo čekao na novi angažman. Nakon što je njegovo m‚jesto na klupi zauzeo Slaven Bilić, Dalić je dobio ponude od kojih zastaje dah. Naravno, veliki broj njih stiže sa Bliskog istoka.

Dalić je bio selektor reprezentacije Hrvatske od 2017. i za skoro deset godina mandata ostvario je uspjehe vrijedne pažnje sa ovim nacionalnim timom. Nema sumnje da je na svjetskoj sceni ostavio dobar utisak, pošto se sada na njegovom stolu nižu ponude, a veliki broj njih je vrlo unosan. Naravno, Bliski istok je bez konkurencije, pošto su iz Ujedinjenih Arapskih Emirata naciljali Hrvata i nude mu 5.000.000 evra po sezoni.

U slučaju da se Dalić odazove ovako izdašnoj ponudi, postaće najplaćeniji trener u regionu ikada.

Osim Emirata, za Zlatka Dalića zainteresovane su i reprezentacije Saudijske Arabije i Južne Koreje. Oba nacionalna tima vape za stručnjakom i boljim rezultatima, pa bi Dalić mogao da bude sjajno rješenje za ove selekcije.

Nije poznato gdje će Dalić nastaviti karijeru, ali ono što se zna jeste da će zadržati stručni štab koji je očigledno formula za uspjeh. Njegov tim trebalo bi da čine Danijel Subašić, Dražen Ladić, Marjan Mrmić i Mark Rošon (analitičar). Pominje se da bi u Dalićev stručni štab mogao da stigne Vedran Ćorluka, kao i kondicioni trener Luka Milanović.

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Zlatko Dalić

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