Crvena zvezda i Hapoel iz Ber Ševe trebalo bi da se sastanu 4. avgusta. Međutim, vodostaj Dunava mogao bi da napravi problem i eventualno odgodi susret

Izvor: MN PRESS

Šampion Srbije, ekipa Crvene zvezde, trebalo bi da se sastane sa Hapoelom iz Ber Ševe u utorak, 4. avgusta, u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Međutim, postoji strah od odgađanja utakmice zbog vodostaja Dunava u Mađarskoj.

Fudbalski savez Mađarske reagovao je saopštenjem.

"Na osnovu odluke Fudbalskog saveza, od subote 1. avgusta 2026. godine, pa sve do daljeg, sve prvenstvene utakmice prve, druge i treće lige počinjaće u terminima koji omogućavaju značajno smanjenje potrošnje energije, uz poseban akcenat na izbjegavanje korišćenja reflektora. Najkasniji termin za početak utakmice bez upotrebe vještačkog osvjetljenja biće 17.30 časova. U aktuelnoj situaciji svi učesnici u društvu moraju da preuzmu svoj dio odgovornosti i doprinesu smanjenju potrošnje energije", navodi se.

Vidi opis Odgađa se meč Crvene zvezde u Ligi šampiona? Mađari se hitno oglasili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Plan je da se utakmica odigra 4. avgusta u Sombathelju sa početkom u 19.30 časova.