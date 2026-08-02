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Odgađa se meč Crvene zvezde u Ligi šampiona? Mađari se hitno oglasili

Odgađa se meč Crvene zvezde u Ligi šampiona? Mađari se hitno oglasili

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda i Hapoel iz Ber Ševe trebalo bi da se sastanu 4. avgusta. Međutim, vodostaj Dunava mogao bi da napravi problem i eventualno odgodi susret

Odgađa se utakmica Crvene zvezde i Hapoela Izvor: MN PRESS

Šampion Srbije, ekipa Crvene zvezde, trebalo bi da se sastane sa Hapoelom iz Ber Ševe u utorak, 4. avgusta, u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Međutim, postoji strah od odgađanja utakmice zbog vodostaja Dunava u Mađarskoj.

Fudbalski savez Mađarske reagovao je saopštenjem.

"Na osnovu odluke Fudbalskog saveza, od subote 1. avgusta 2026. godine, pa sve do daljeg, sve prvenstvene utakmice prve, druge i treće lige počinjaće u terminima koji omogućavaju značajno smanjenje potrošnje energije, uz poseban akcenat na izbjegavanje korišćenja reflektora. Najkasniji termin za početak utakmice bez upotrebe vještačkog osvjetljenja biće 17.30 časova. U aktuelnoj situaciji svi učesnici u društvu moraju da preuzmu svoj dio odgovornosti i doprinesu smanjenju potrošnje energije", navodi se.

Plan je da se utakmica odigra 4. avgusta u Sombathelju sa početkom u 19.30 časova.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Liga šampiona

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