Dinamo ima veće šanse od Crvene zvezde: Da li je srpski šampion potcijenjen u Ligi šampiona?

Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Hapoel Berševe u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Fudbaleri Crvene zvezde su favoriti protiv Hapoel Berševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Prema predikcijama "Football Meets Data" , izabranici Dejana Stankovića imaju 59% šansi za plasman u plej-of, naspram 41% Izraelaca.
Ono što je zanimljivo je da se najveće šanse za prolaz u narednu fazu, što se tiče "staze šampiona" daju Dinamu iz Zagreba - čak 85% protiv litvanskog Žalgirisa.
UCL Q3 - probabilities to qualify for the next round, as of 31 July— Football Meets Data (@fmeetsdata)July 31, 2026
Biggest favorites to qualify:
Dinamo Zagreb
Olympiacos
Lyon
⚖️ Most balanced ties:
Bodø/Glimt v Union SG this one has been going back-and-forth in simulations (51-49, 50-50, 49-51),…pic.twitter.com/75YFmcIKYk
Crvena zvezda će u ponedjeljak saznati ko bi bio potencijalni rival u plej-ofu elitnog takmičenja. Istog dana, Zvezda će saznati i s kim bi igrala ako ispadne od Hapoel Berševe.
Ovo su potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona:
Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)
Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)
Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)
LASK (Austrija)
Viking (Norveška)
Dodatna motivacija
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Izabranici Dejana Stankovića će imati motiv više za plasman u plej-of, pošto je u igri i velika suma novca...
Kada se sve sabere, srpski šampion bi plasmanom u posljednju rundu kvalifikacija mogao da zaradi oko 15 miliona evra, a ukoliko bi stigli do grupne faze, ta cifra bi se duplirala, pošto plasman u elitu vrijedi oko 30 miliona evra.
Osim novca, pobjeda protiv Hapoel Berševe bi garantovala još jednu evropsku jesen na Marakani jer bi u slučaju poraza na posljednjoj prepreci, uslijedila selidba u drugo po jačini evropsko takmičenje.
Prvi meč je na programu 4. avgusta na nautralnom terenu u Mađarskoj od 19.30, a revanš 11. avgusta na "Marakani" od 20 časova.
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(MONDO)