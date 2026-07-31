Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Hapoel Berševe u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde su favoriti protiv Hapoel Berševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Prema predikcijama "Football Meets Data" , izabranici Dejana Stankovića imaju 59% šansi za plasman u plej-of, naspram 41% Izraelaca.

Ono što je zanimljivo je da se najveće šanse za prolaz u narednu fazu, što se tiče "staze šampiona" daju Dinamu iz Zagreba - čak 85% protiv litvanskog Žalgirisa.

UCL Q3 - probabilities to qualify for the next round, as of 31 July



Biggest favorites to qualify:



Dinamo Zagreb

Olympiacos

Lyon



⚖️ Most balanced ties:



Bodø/Glimt v Union SG this one has been going back-and-forth in simulations (51-49, 50-50, 49-51),…pic.twitter.com/75YFmcIKYk — Football Meets Data (@fmeetsdata)July 31, 2026

Crvena zvezda će u ponedjeljak saznati ko bi bio potencijalni rival u plej-ofu elitnog takmičenja. Istog dana, Zvezda će saznati i s kim bi igrala ako ispadne od Hapoel Berševe.

Ovo su potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona:

Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)

Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)

Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)

Dodatna motivacija

Vidi opis Dinamo ima veće šanse od Crvene zvezde: Da li je srpski šampion potcijenjen u Ligi šampiona? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Izabranici Dejana Stankovića će imati motiv više za plasman u plej-of, pošto je u igri i velika suma novca...

Kada se sve sabere, srpski šampion bi plasmanom u posljednju rundu kvalifikacija mogao da zaradi oko 15 miliona evra, a ukoliko bi stigli do grupne faze, ta cifra bi se duplirala, pošto plasman u elitu vrijedi oko 30 miliona evra.

Osim novca, pobjeda protiv Hapoel Berševe bi garantovala još jednu evropsku jesen na Marakani jer bi u slučaju poraza na posljednjoj prepreci, uslijedila selidba u drugo po jačini evropsko takmičenje.

Prvi meč je na programu 4. avgusta na nautralnom terenu u Mađarskoj od 19.30, a revanš 11. avgusta na "Marakani" od 20 časova.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:45 Navijači Crvene zvezde protiv Larna u kvalifikacijama za Ligu šampione Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)