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Dinamo ima veće šanse od Crvene zvezde: Da li je srpski šampion potcijenjen u Ligi šampiona?

Dinamo ima veće šanse od Crvene zvezde: Da li je srpski šampion potcijenjen u Ligi šampiona?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Hapoel Berševe u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Sanse crvene zvezde za plasman u plej of lige sampiona Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde su favoriti protiv Hapoel Berševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Prema predikcijama "Football Meets Data" , izabranici Dejana Stankovića imaju 59% šansi za plasman u plej-of, naspram 41% Izraelaca.

Ono što je zanimljivo je da se najveće šanse za prolaz u narednu fazu, što se tiče "staze šampiona" daju Dinamu iz Zagreba - čak 85% protiv litvanskog Žalgirisa.

Crvena zvezda će u ponedjeljak saznati ko bi bio potencijalni rival u plej-ofu elitnog takmičenja. Istog dana, Zvezda će saznati i s kim bi igrala ako ispadne od Hapoel Berševe.

Ovo su potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona:

Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)
Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)
Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)
LASK (Austrija)
Viking (Norveška)

Dodatna motivacija

Izabranici Dejana Stankovića će imati motiv više za plasman u plej-of, pošto je u igri i velika suma novca...

Kada se sve sabere, srpski šampion bi plasmanom u posljednju rundu kvalifikacija mogao da zaradi oko 15 miliona evra, a ukoliko bi stigli do grupne faze, ta cifra bi se duplirala, pošto plasman u elitu vrijedi oko 30 miliona evra.

Osim novca, pobjeda protiv Hapoel Berševe bi garantovala još jednu evropsku jesen na Marakani jer bi u slučaju poraza na posljednjoj prepreci, uslijedila selidba u drugo po jačini evropsko takmičenje.

Prvi meč je na programu 4. avgusta na nautralnom terenu u Mađarskoj od 19.30, a revanš 11. avgusta na "Marakani" od 20 časova.

BONUS VIDEO:

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00:45
Navijači Crvene zvezde protiv Larna u kvalifikacijama za Ligu šampione
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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