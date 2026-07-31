Džej Enem, napadač Crvene zvezde, pao je u drugi plan ove sezone u Crvenoj zvezdi i neće biti iznenađenje ako ode već ovog ljeta.

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Dejan Stanković opisao je holandskog napadača Džeja Enema kao "bestiju" (zvijer) i imao je velika očekivanja od njega kada je došao u Crvenu zvezdu, međutim ove sezone kao da je pao u drugi plan. Enem je odigrao svega 17 minuta za Crvenu zvezdu i trenutno je njen treći napadač, možda i četvrti ako ćemo u istu kategoriju staviti i Aleksandra Kataija.

Zbog čega je to tako, najbolje zna Dejan Stanković, koji očigledno nije bio zadovoljan nečim što je vidio na pripremama od Enema, tako da mu je na ovaj način dao do znanja da mora da se popravi. I dok je tako, za njega stižu ponude, tako da neće biti preveliko iznenađenje ukoliko ga Crvena zvezda proda ovog ljeta, s obzirom da njegova tržišna vrijednost nije mala i može dobro da "napuni" kasu.

Ko traži Džeja Enema?

Prema informacijama iz Italije, kojima raspolaže čuveni italijanski transfer "insajder" Đanluka di Marcio, Džeja Enema sada traži Frozinone. Klub koji je povratnik u Seriju A traži napadača koji će ga i zadržati u elitnom rangu italijanskog fudbala, a čini se da je izbor pao upravo na Enema.

Za sada nema informacija da je stigla zvanična ponuda za njega, ali Crvena zvezda zahtijeva osam miliona evra obeštećenja, što ćemo vidjeti da li će imati da plati Frozinone, koji nije poznat po naročito ozbiljnim ulaganjima.

"Džej Enem je zvijer"

Vidi opis Gdje je nestala Dekijeva "bestija" Džej Enem? Pao u drugi plan, a Zvezdu zovu iz Italije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Prije nekoliko mjeseci u Crvenoj zvezdi bili su ubijeđeni da je Džej Enem fudbaler koji će se "pretvoriti" u još bolju verziju Šerifa Endijajea, međutim negdje na tom putu je zapelo. Na momente Enem pokazuje da je klasa, ali na momente ga nema nigdje i čini se da je to razlog zbog kog je Stanković izgubio strpljenje.

"Prototip igrača za velike klubove, vjerovatno Premijer lige. Svaka čast OFK Beogradu na dobrom skautingu, što su ga doveli. Njegovih 195 centimetara visine i ta snaga, plus brzina da on razvije 37 km/h. To su vanserijski parametri. Meni nije jasno kako ga je Ajaks ispustio. Džej Enem nije igrač, Enem je zvijer. A, 2003. je godište. Mi smo već dobili ponudu iz Bundeslige od 7.000.000 evra, ali smo je odbili", rekao je Terzić u intervjuu za "Kurir".

"Javili su se da će poslati novu ponudu od 10.000.000 evra, rekli smo im, ne šaljite, biće odbijena. Mislim da Džej Enem ima potencijal za velike stvari. Platili smo ga OFK Beogradu pozajmicu od 500.000 evra, uz opciju otkupa od 2.000.000 evra. Vjerujem da će njegova cijena ići preko 15.000.000 evra. Samo da ga zdravlje posluži. On je zvijer!"

Ko je Džej Enem?

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Ovaj holandski napadač nigerijskih korijena rođen je 2003. godine u Amsterdamu i ono što ga razlikuje od brojnih drugih napadača je kombinacija visine (1.95m) i brzine. Uostalom, zbog toga je bio i u Ajaksu, koji ga se odrekao u njegovim kasnim formativnim godinama, a potom je igrao u Italiji (Venecija), Kipru, pa OFK Beogradu u kome je ostavio odličan utisak prije dolaska u Zvezdu ove zime. Prvo je došao na pozajmicu, pa je otkupljen za dva miliona evra.

U dresu crveno-bijelih tokom proljeća postigao je šest golova i imao je dvije asistencije, a ono što je bilo vidljivo na prvu je da lako ulazi u šanse.