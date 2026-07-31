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Albanac pokazao dvoglavog orla u Beogradu: Skandal na mjerenju pred UFC Beograd

Albanac pokazao dvoglavog orla u Beogradu: Skandal na mjerenju pred UFC Beograd

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Albanac Denis Buzukja zvanično se računa kao Amerikanac, ali je svoje porijeklo istakao u prvi plan pokazivanjem dvoglavog orla u Beogradu.

Albanac pokazao dvoglavog orla na UFC spektaklu u Beogradu Izvor: MONDO

UFC Beograd, najveći regionalni MMA spektakl, održaće se u subotu - ali smo već u petak dobili sitnicu koja bi mogla da obilježi cijeli događaj! Tokom mjerenja pred borbu koju treba da radi protiv Bogdana Grada, američki borac albanskog porijekla Denis Buzukja (28) pokazao je dvoglavog orla!

Simbol koji je u prethodnim godinama postao glavni način za provokaciju srpskih sportista kada igraju protiv Albanaca, sada je upotrijebljen u Beogradu, gdje će se održati jedan od najvećih MMA događaja u Evropi. Buzukja, koji dio svojih priprema za mečeve odrađuje i u Albaniji, sigurno je znao šta radi kada je izašao na mjerenje.

Jasno je da Buzukja neće imati nikakvu podršku u Beogradskoj areni u subotu uveče, odnosno da će zbog ovog poteza postati najomraženiji borac koji se takmiči na UFC Beograd. Njega čekaju zvižduci, a njegov protivnik Grad imaće iza sebe armiju navijača kao da je jedan od srpskih predstvnika na ovom događaju.

Denis Buzukja se takmiči u pero kategoriji, na vagi je imao ispod 66 kilograma, a u dosadašnjoj karijeri ima učinak od 12 pobjeda i šest poraza. Njegov protivnik Bogdan Grad dolazi iz Austrije, u profesionalnoj karijeri ima 15 pobjeda i četiri poraza, a trenutno je u lošem nizu od dva uzastopna neuspjeha.

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