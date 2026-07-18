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MMA spektakl u Beogradu: Neporaženi borac stiže u Arenu

MMA spektakl u Beogradu: Neporaženi borac stiže u Arenu

Autor Dušan Ninković
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Nova borba pred publikom u Beogradu obećava pravi UFC spektakl.

Sve borbe na ufc beograd spisak meceva Izvor: Louis Grasse/PX Imagens via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najveći spektakl u regionu polako se približava - UFC dolazi u Beogradsku arenu 1. avgusta, a ljubitelji MMA imaće priliku da gledaju nekoliko veoma interesantnih mečeva. Svjetske zvijezde gostovaće u glavnom gradu Srbije, a da biti zanimljivo pokazuje i "fajt kard" koji je sada kompletiran.

Iako je prije nekoliko dana stigla zabrinjavjuća vijest, UFC se potrudio da sve pravovremeno riješi. Nakon što je Bogdan Guskov prebačen na događaj u Abu Dabiju, bez rivala je ostao Jan Blahovič, jedan od najatraktivnijih boraca koje će Beograd vidjeti. Nismo dugo čekali da saznamo njegovog novog rivala.

Iako je bilo jako malo vremena za pripremu ove borbe, heabri Navaho Stirling prihvatio je ponudu da odmjeri snage sa Blahovičem! On je u dosadašnjoj karijeri pobijedio svih pet UFC mečeva koje je radio, a u profesionalnoj karijeri ima sko 10-0. Ulazak u oktagon u Beogradu shvatio je kao veliki izazov, pa ćemo ga gledati protiv Jana iako ima samo dvije nedjelje za pripremu tog okršaja.

Spisak mečeva za UFC Beograd:

  • Uroš Medić - Danijel Rodrigez
  • Jan Blahovič - Navaho Stirling
  • Aleksandar Rakić - Marćin Tibura
  • Duško Todorović - Robert Valentin
  • Vlasto Čepo - Gilbert Urbina
  • Ludovit Klajn - Tofik Musajev
  • Oban Eliot - Majkl Oliveira
  • Mark Vologdin - Žozijas Musasa
  • Denis Buzukja - Bogdan Grad
  • Mateuš Rebecki - Kajl Prepolik
  • Jovan Leka - Maks Žimenis
  • Nina Milošević - Hejli Kovan
  • Miloš Janičić - Noa Ginjon
  • Marina Spasić - Stefani Lucijano
  • Ante Delija - Džoni Voker

Ljubuteljima MMA u regionu posebno će biti zanimljivo da vide srpske predstavnike Medića, Rakića i Todorovića, a mnogo se očekije i od Čepa i Leka koji imaju priliku za dokazivanje. Takođe, pažnja javnosti biće usmjerena ka Janičiću, ali i ka dvije predstavnice Srbije na ovom događaju.

Bonus video:

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00:23
Dušan Todorović 1
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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Tagovi

MMA UFC borilački sportovi

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