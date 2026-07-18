MMA spektakl u Beogradu: Neporaženi borac stiže u Arenu

Nova borba pred publikom u Beogradu obećava pravi UFC spektakl.

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Najveći spektakl u regionu polako se približava - UFC dolazi u Beogradsku arenu 1. avgusta, a ljubitelji MMA imaće priliku da gledaju nekoliko veoma interesantnih mečeva. Svjetske zvijezde gostovaće u glavnom gradu Srbije, a da biti zanimljivo pokazuje i "fajt kard" koji je sada kompletiran.

Iako je prije nekoliko dana stigla zabrinjavjuća vijest, UFC se potrudio da sve pravovremeno riješi. Nakon što je Bogdan Guskov prebačen na događaj u Abu Dabiju, bez rivala je ostao Jan Blahovič, jedan od najatraktivnijih boraca koje će Beograd vidjeti. Nismo dugo čekali da saznamo njegovog novog rivala.

Iako je bilo jako malo vremena za pripremu ove borbe, heabri Navaho Stirling prihvatio je ponudu da odmjeri snage sa Blahovičem! On je u dosadašnjoj karijeri pobijedio svih pet UFC mečeva koje je radio, a u profesionalnoj karijeri ima sko 10-0. Ulazak u oktagon u Beogradu shvatio je kao veliki izazov, pa ćemo ga gledati protiv Jana iako ima samo dvije nedjelje za pripremu tog okršaja.

Spisak mečeva za UFC Beograd:

Uroš Medić - Danijel Rodrigez

Jan Blahovič - Navaho Stirling

Aleksandar Rakić - Marćin Tibura

Duško Todorović - Robert Valentin

Vlasto Čepo - Gilbert Urbina

Ludovit Klajn - Tofik Musajev

Oban Eliot - Majkl Oliveira

Mark Vologdin - Žozijas Musasa

Denis Buzukja - Bogdan Grad

Mateuš Rebecki - Kajl Prepolik

Jovan Leka - Maks Žimenis

Nina Milošević - Hejli Kovan

Miloš Janičić - Noa Ginjon

Marina Spasić - Stefani Lucijano

Ante Delija - Džoni Voker

Ljubuteljima MMA u regionu posebno će biti zanimljivo da vide srpske predstavnike Medića, Rakića i Todorovića, a mnogo se očekije i od Čepa i Leka koji imaju priliku za dokazivanje. Takođe, pažnja javnosti biće usmjerena ka Janičiću, ali i ka dvije predstavnice Srbije na ovom događaju.

Bonus video:

Pogledajte 00:23 Dušan Todorović 1 Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)