logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Konor Mekgregor se vratio i napravio haos na mjerenju

Konor Mekgregor se vratio i napravio haos na mjerenju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Irac Konor Mekgregor ovog vikenda se prvi put bori poslije pet godina.

Konor Mekgregor se vratio i napravio haos na mjerenju Izvor: Profimedia

Irski borac Konor Mekgregor (37) ovog vikenda se vraća u oktagon, poslije dugo očekivanog kraja petogodišnje pauze. On će se u nedjelju u zoru u Las Vegasu u revanšu boriti protiv Amerikanca Maksa Holoveja. Spektakl počinje u 5 časova.

Mekgregor je pobijedio Holoveja kada su se prvi put sastali 2013. godine u perolakoj kategoriji, ali će se sada na UFC 329 spektaklu boriti u velter-kategoriji.

Nekadašnji šampion UFC-a u perolakoj i lakoj kategoriji, 37-godišnji Mekgregor, ostvario je samo jednu pobjedu u posljednje četiri borbe, odnosno svega dvije pobjede u posljednjih deset godina. Sa druge strane, Holovej je takođe bio šampion perolake kategorije i debitovaće u velteru, u pokušaju da izbjegne drugi poraz od Irca.

Mekgregor je dočekan ovacijama navijača kada je u suočavanju pred revanš sa Holovejem u subotu skinuo rivalu naočare i bacio ih na pod. Očigledno je Irac veoma motivisan da se vrati u oktagon prvi put od kada je u porazu od Dastina Poarijea 2021. godine doživio težak prelom noge.

Podigao dva pojasa, da podsjeti na svoje zlatne dane

Tokom mjerenja, Mekgregor je poslije kratke rasprave sa Holovejom podigao dva UFC pojasa ukrašena bojama irske zastave. Njima je hteo da podsjeti da je bio prvi borac u istoriji UFC-a koji je istovremeno bio vlasnik dvije šampionske titule - u perolakoj kategoriji je to postao 2015, a u lakoj 2016.

Međutim, od svoje posljednje borbe Megregor je bio umiješan u niz kontroverzi, uključujući sudske postupke, optužbe za silovanje i propuštena doping testiranja, zbog čega su mnogi kritikovali činjenicu da se ponovo vratio u centar pažnje.

"Uzbuđen sam što ću pokazati šta ljudska upornost, želja i posvećenost mogu da urade. Bez obzira na prepreke, možemo da ih savladamo. Nikada nemojte biti žrtva okolnosti koje vas okružuju, već ih prevaziđite. Pokazaću svijetu da i vi možete isto", rekao je on prije borbe.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Konor Mekgregor borilački sportovi MMA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC